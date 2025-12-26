VIDEOS: Accidente en Japón entre más de 50 autos deja 1 muerto, 21 heridos y varios autos incendiados

El choque en cadena en la autopista Kan-Etsu, Japón, dejó también 21 heridos; varios autos se incendiaron y hay cierre total.

TOKYO, JAPÓN.- Un choque en cadena en la autopista Kan-Etsu, en la prefectura japonesa de Gunma, dejó al menos una persona muerta y 21 heridos después de que más de 50 vehículos se vieran involucrados en una serie de colisiones que incluyó incendios y el cierre prolongado de un tramo clave de la vía, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche de este viernes (26 de diciembre) en un tramo cercano a la ciudad de Minakami, en el norte montañoso de Gunma, cuando las condiciones invernales complicaron el tránsito.

Según reportes de la policía y servicios de emergencia, un camión se incendió después de resbalar en una salida de la autopista, lo que derivó en un siniestro mayor.

El fuego se propagó a otros vehículos y varias unidades terminaron envueltas en llamas, de acuerdo con las primeras confirmaciones.

Las autoridades informaron que la víctima fatal fue una mujer de edad avanzada. Entre los heridos, cinco se encontraban en estado grave, mientras equipos médicos trasladaban a lesionados a hospitales de la región para su atención.

El incidente provocó el cierre de la autopista Kan’etsu en ambos sentidos entre el intercambiador de Yuzawa y el intercambiador de Tsukiyono, un corredor relevante para el tránsito entre Niigata y el área metropolitana de Tokio, según reportes de tráfico y operadores viales.

La escena del accidente se localizó en un tramo recto de dos carriles por sentido, donde se registraban nevadas intensas y acumulación de nieve sobre la superficie, condiciones que suelen elevar el riesgo de derrapes y colisiones múltiples.

Las autoridades continuaban recopilando detalles sobre la secuencia exacta de los impactos y evaluaban posibles factores adicionales, como velocidad inadecuada, visibilidad limitada y distancia de frenado reducida por hielo o nieve compactada.

En Japón, los accidentes masivos en autopistas suelen estar asociados a tormentas de nieve, especialmente en regiones del norte y zonas montañosas durante el invierno.

En ese contexto, organismos de tráfico suelen recomendar evitar viajes innecesarios, utilizar neumáticos de invierno y consultar información oficial en tiempo real.

El operador vial NEXCO East, responsable de tramos de autopistas en el este de Japón, mantiene plataformas de actualización para incidentes y restricciones, mientras que el Japan Road Traffic Information Center (JARTIC) difunde información de cierres y congestión con actualizaciones frecuentes.

Las autoridades locales señalaron que el cierre se mantendría hasta completar el retiro de vehículos siniestrados, la limpieza de restos y la verificación del estado del asfalto y barandales dañados por fuego e impactos. No se ha informado aún cuándo se restablecerá por completo la circulación.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR