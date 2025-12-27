Activan comerciantes de Altamira alertas por WhatsApp contra farderos

Esta red de comunicación sirve para que los vendedores se echen la mano y compartan datos o fotos de quienes andan con conductas dudosas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los comerciantes del centro de Altamira, activaron alertas por WhatsApp para detectar a los farderos que rondan los negocios.

El comerciante Juan Luis Hernández Almaguer detalló que por medio de los grupos de la aplicación, los locatarios se pasan el reporte sobre personas sospechosas, lo que permite que todos estén prevenidos y cuiden su mercancía de posibles robos.

La coordinación entre los dueños de los locales y la mayor vigilancia de la policía ayudó a que bajen los delitos y los engaños con billetes falsos en esta temporada.

La respuesta de los locatarios ante la delincuencia incluyó recientemente la detención de un presunto ladrón.Tras asegurar al individuo, lo trasladaron a la Presidencia Municipal para su entrega a las autoridades, lo que resultó en un antecedente de colaboración frente a la inseguridad.

Explicó que los presuntos responsables de estos ilícitos suelen trasladarse entre Tampico, Ciudad Madero y Altamira para dificultar su localización. No obstante, la intervención conjunta de los dueños de negocios y la presencia de las corporaciones de seguridad redujeron la incidencia delictiva en el primer cuadro de la ciudad.

A pesar de que no existen reportes de hechos de gravedad en los días recientes, los comerciantes solicitaron que la vigilancia de las autoridades sea permanente.

El sector comercial pidió que los operativos de prevención se mantengan sin interrupciones y que la vigilancia se extienda también hacia las colonias del municipio.

Por. Oscar Figueroa

La Razón