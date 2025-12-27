Alfredo Adame llama sin talento y envidioso a Sergio Mayer Mori

El ganador de la primera edición del reality no se tocó el corazón durante una entrevista donde habló de los constantes roces que tuvo con el joven cantante

MÉXICO.- Alfredo Adame, quien se convirtió en el primer ganador del reality show conocido como La Granja VIP, no deja de dar contenido en las redes sociales, pues durante las arduas entrevistas con medios de comunicación, a raíz de su triunfo, se ha dedicado a tirarle con todo a los otros miembros del proyecto que llegaron a la final o estuvieron muy cerca.

Varias de sus más grandes polémicas fueron con el mismísimo Sergio Mayer Mori, quien se ganó los corazones de algunas personas del público que no lo conocían, pero también se ganó el odio de varios fandoms, incluido el de Alfredo Adame, pues los encontronazos fueron varios.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Sergio Mayer Mori?

Ahora, el propio Alfredo Adame explicó durante una entrevista que Sergio Mayer se quedó lejos de ganar el concurso debido a que no es alguien que aporte mucho, ya que no tiene ni talento ni éxito ni trayectoria que presumir. Agregó también que la única razón por la que llegó tan lejos, fue gracias a su padre.

«No trae nada, ni inteligencia ni buen juego, carisma ni nada. Se la pasaba durmiendo. Ahora me cuentan que me tiró mala onda tras bambalinas y todo. Se debe haber sentido opacado por mí, muy acomplejado. Es un muchacho de 27 años que no ha hecho nada en su vida, nada porque no tiene con qué, ni talento, trayectoria ni ha tenido éxito. Si lo toman en cuenta es por el papá y por la mamá porque no trae nada. Se notaba que me tiene envidia, se quería pasar de listo conmigo, no tengo nada contra él, si no le contesté es porque le hubiera destrozado la vida»

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un modelo, cantante y actor mexicano hijo de la relación entre Sergio Mayer Breton

y Bárbara Mori. Desde muy joven captó la atención de los medios no solo por su herencia familiar, sino también por su formación artística en instituciones de prestigio. A pesar de mantener un perfil bajo en ciertas etapas, su presencia en la industria del entretenimiento se consolidó gracias a su participación en campañas de moda y proyectos televisivos de gran alcance internacional.

Su papel más destacado llegó con la nueva versión de la serie juvenil Rebelde de Netflix, donde interpretó a Esteban Torres, demostrando su talento vocal, pero también sus grandes dotes actorales. Actualmente, continúa desarrollando su faceta musical y explorando nuevos retos. Puedes escuchar su música como MORI, que es el nombre de su proyecto.

Además de su carrera frente a las cámaras, su vida personal generó interés mediático debido a su paternidad a temprana edad con la modelo brasileña Natália Subtil, con quien comparte a su hija Mila. La pareja ya no está junta, pero las polémicas entorno a su paternidad han sido realmente fuertes entre el público.

