Altamira vive su mejor momento

El municipio se transforma con obras e inversiones sin precedentes

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Altamira se consolida como un polo estratégico para el desarrollo económico, industrial y energético del sur de Tamaulipas, gracias a una serie de proyectos de alto impacto que impulsan su transformación integral y fortalecen su competitividad a nivel nacional.

Uno de los avances más significativos es la construcción del Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA), considerada una de las obras más emblemáticas y ambiciosas de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

Este complejo se perfila como un espacio moderno y multifuncional que impulsará el desarrollo educativo, cultural y deportivo, además de convertirse en un punto de encuentro incluyente y de calidad para las familias altamirenses.

El CIMA registra avances importantes y se contempla que su conclusión sea a mediados del próximo año, marcando un antes y un después en la infraestructura pública del municipio.

“Llegó el momento de Altamira. Hemos logrado posicionarnos de una manera muy importante; ahora debemos seguir trabajando en unidad, pensando siempre en Altamira y manteniendo el rumbo de transformación que llevamos, para convertirnos en la ciudad número uno del país. Estamos en el mejor momento de Altamira”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

A esta transformación se suma el anuncio de la próxima construcción de una Central Combinada de Energía, proyecto de gran escala que contará con una inversión histórica de 15 mil millones de pesos. Esta obra estratégica fortalecerá la infraestructura energética de la región y detonará la generación de empleos, así como el crecimiento económico del sur del estado.

La central, que será desarrollada a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrá una capacidad de generación de 585 megawatts, lo que permitirá ampliar y garantizar el suministro eléctrico tanto para uso doméstico como para el sector industrial y el Puerto de Altamira, uno de los más importantes del país.

Con estas acciones, Altamira reafirma su papel como motor de desarrollo regional, avanzando con paso firme hacia un futuro de mayor bienestar, competitividad y oportunidades para sus habitantes.

Por. Óscar Figueroa