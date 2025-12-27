Auto terminó estrellado contra muro en el Corredor Urbano

El accidente ocurrió a las 09:50 horas en el kilómetro 3 a la altura de la brecha del ejido La Pedrera.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un auto terminó estrellado contra el muro de contención la mañana de este sábado en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio en Altamira.

Un joven de aproximadamente 25 años, manejaba un vehículo Ford Grand Marquis modelo 1994 con dirección de Ciudad Madero hacia Altamira y de acuerdo al reporte de Tránsito circulaba a exceso de velocidad y, al intentar rebasar a un camión de carga, golpeó por alcance a un automóvil compacto antes de estrellarse contra el muro de contención.

El coordinador de peritos, Pablo Fernández señaló que la resistencia de la carrocería evitó que la estructura metálica del muro causara más daños y a pesar de la aparatoso del choque no hubo personas lesionadas.

Las pérdidas materiales fueron calculadas en más de 100 mil pesos, tanto a la infraestructura urbana como al que chocó por alcance.

Personal de seguridad del Puerto de Altamira auxiliaron a resguardar el sitio del choque, mientras que la Dirección de Seguridad Vial notificó el percance a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Elementos de la Policía Investigadora y del área de periciales fueron los encargados de tomar conocimiento, ambos autos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Por Oscar Figueroa

La Razón