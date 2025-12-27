Buscan nombres para pareja de capibaras

Son nuevos inquilinos en el zoológico de Tamatán.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Llegó el regalo navideño al Zoológico Tamatán: se trata de una pareja de capibaras que ha llegado para conquistar corazones, y tú puedes ser quien les dé nombre.

Muy pronto se dará a conocer una dinámica especial para que participes en esta mágica bienvenida.

La pareja de capibaras ya puede admirarse en las instalaciones del Zoológico Tamatán, en Ciudad Victoria, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Los capibaras, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris (el roedor más grande del mundo), llegan procedentes de Nuevo León para unirse a la gran familia Tamatán. Los ejemplares, conocidos por su ternura y popularidad en redes sociales, han sido recibidos en un hábitat especialmente acondicionado para garantizar su bienestar, refirió.

“Pronto daremos a conocer los pormenores de la dinámica para que participen; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más”, señaló el funcionario estatal.

El Zoológico Tamatán es un gran espacio para el esparcimiento, la educación, la investigación y el fortalecimiento de una cultura a favor de la conservación del medio ambiente, explicó.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa y fortalece los recintos culturales y recreativos estatales, transformándolos en verdaderos pilares para el beneficio de la sociedad tamaulipeca, con un compromiso real con el desarrollo, la educación y el bienestar de las familias”, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON