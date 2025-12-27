Café de la Contracultura cierra 2025 con 30 eventos y afluencia creciente en Tampico

“El Café de la Contracultura” acumuló este 2025 cerca de 30 actividades culturales y artísticas, consolidándose como un espacio para la expresión regional.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En un rincón del Centro Histórico, cada sábado a las 11 de la mañana, artistas, escritores y promotores culturales convierten a Degas Café Museo en un foro vivo.

Gabriel Hernández González, empresario y promotor cultural expresó que a lo largo del año se contó con la participación de creadores del sur de Tamaulipas y la Huasteca, entre ellos el fotógrafo Daniel Orlando, de Tula, con exposiciones en el extranjero y la cantante Karla Lazo, actualmente en París.

“El museo de la ciudad se ha convertido en un punto de encuentro cultural e histórico. Hay mucho turismo… hemos tenido mucha afluencia y variedad de eventos”

Hernández González consideró que el impulso al arte debe mantenerse en espacios accesibles para la comunidad.

“Espacios abiertos al alcance de todos… siempre debe de haber espacios culturales dignos en donde todos puedan expresarse. Tenemos los amigos de la cultura que son bienvenidos a esta sucursal que mi amigo Ramón Chávez tituló El Café de la Contracultura”

El promotor indicó que también se han brindado oportunidades a jóvenes creadores, como una propuesta navideña de rap.

“Aquí es abierto, se viene a ver al artista… creo que hay que ser recíprocos y empáticos; todo lo que estimule la cultura desde la buena voluntad”

Para 2026, las actividades no se detienen: el 15 de enero se presentará el historiador José Antonio Cruz Álvarez, con una charla sobre la fundación de Tampico Alto, Veracruz. Además, se prepara un tributo al profeta del nopal, Rockdrigo González y un seminario de historiadores del Colegio de San Luis Potosí y Tamaulipas, donde se prevé la participación del investigador Octavio Herrera.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón