Denuncian presunto maltrato a adulto mayor en el Hospital Civil de Ciudad Madero

Pese a su condición el paciente fue dado de alta desde el 23 de diciembre, aun cuando no puede alimentarse por vía oral.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Representantes de la Fundación Casa de Ayuda por Amor al Prójimo realizaron una denuncia pública por el presunto maltrato a un adulto mayor internado en el Hospital Civil de Ciudad Madero.

Guadalupe Esparza, presidenta de la fundación, explicó que el señor Agustín «N», llegó al comedor comunitario solicitando ayuda, debido a que vive solo y no cuenta con familiares.

Inicialmente, dijo que fue canalizado a un consultorio médico, donde se determinó que requería atención hospitalaria especializada por una obstrucción en el esófago.

Posteriormente, el adulto mayor fue ingresado al Hospital Civil de Madero, donde se les informó que sería sometido a una cirugía para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, denunció que pese a su condición, el paciente fue dado de alta desde el 23 de diciembre, aun cuando no puede alimentarse por vía oral.

El señor Agustín “N”, explicó, que únicamente recibe líquidos por medio de una sonda, los cuales le han provocado diarrea y un evidente deterioro físico.

La denunciante aseguró que al retirarle la solución y el acceso para medicamentos, el paciente quedó sin hidratación ni tratamiento adecuado.

Esparza, afirmó que el trato brindado no es humano ni digno para una persona en situación de vulnerabilidad extrema.

Por ello, solicitaron una audiencia con la dirección del hospital para exponer el caso y buscar una solución médica y social.

El adulto mayor , agregó, que permanece en una sala común, expuesto a enfermedades, pese a su estado delicado y avanzada edad.

Precisó que el señor Agustín tiene 74 años y ha perdido aproximadamente 30 kilogramos desde que comenzó su padecimiento.

De acuerdo con la fundación, el paciente ingresó al hospital el 3 de diciembre y fue intervenido quirúrgicamente el pasado 21.

Dos días después, personal de trabajo social informó que ya estaba dado de alta, aunque no existe ningún familiar que pueda hacerse cargo.

La fundación compartió que únicamente un pastor y dos voluntarios han acudido a visitarlo durante su estancia hospitalaria.

La fundación reiteró su disposición de apoyar al adulto mayor, siempre que se le garantice un tratamiento que le permita valerse por sí mismo.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón