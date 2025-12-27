Destroza su unidad y huye; derriba poste en Altamira

La coordinación de los elementos de tránsito evitó riesgos mayores por los cables caídos.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una camioneta Kia Sorento terminó destrozada y abandonada tras impactar un poste de la CFE durante la madrugada de este sábado en la Avenida de la Industria de Altamira.

El fuerte choque derribó cableado eléctrico a la altura de la colonia Miramar, lo que generó una movilización de las autoridades viales.

El accidente se registró a las 04:50 horas entre el fraccionamiento Náutico Residencial y el semáforo Negro de Humo.

La camioneta de color gris y con placas VWT0664, quedó con el frente deshecho tras el golpe contra la estructura de concreto.

Peritos de la corporación ordenaron el traslado de la unidad al mesón, mientras se integra el parte de accidente para deslindar responsabilidades por los daños a la infraestructura federal.

Por

Oscar Figueroa

La Razón