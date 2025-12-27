El sur, el rival más débil

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Hace medio siglo que el sur de Tamaulipas no tiene un gobernador, desde que Manuel A. Ravizé ocupó ese cargo, 1969-1975, los mandatarios tamaulipecos han sido de Victoria y de la frontera.

Ni el PRI ni el PAN han logrado que el peso económico que tiene el sólido sur se refleje y haga sentir la fuerza política a la hora de elegir al jefe del ejecutivo estatal.

Álvaro Garza Cantú lo intento el 2005 con las siglas del PRD-PT y Convergencia Democrática, y fracaso, igual sucedió al panista Chucho Nader, este ni siquiera consiguió la candidatura, a la hora de las definiciones el gobernador Cabeza de Vaca impuso en el cargo a su amigo César Verástegui, que fue derrotado por el morenista Américo Villarreal Anaya en los comicios de 2022.

A dos años de la próxima renovación del poder político estatal en el escenario sucesorio aparecen otra vez como favoritos para disputar el puesto de Américo Villarreal Anaya los aspirantes del centro y el norte de la entidad.

Los presuntos interesados en la candidatura en los comicios de 2028 son, en la frontera, la alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas, en Victoria, la magistrada Tania Contreras, y en Tampico la senadora Olga Sosa Ruiz.

Si en este momento fuera la elección, estarían al frente de las preferencias electorales Carmen Lilia y Tania, Olga, quien perdió dos años sin hacer nada para contrarrestar y revertir las opiniones negativas tendrá que nadar contra la corriente para darle una voltereta al contexto de adversidad.

En las semanas recientes ha intentado hacerlo. Cambio el look, luego empezó a abordar los temas políticos inherentes al cargo legislativo y ha empezado a verse más senadora.

Además, vestida de sombrero y cuera aprovechó las posadas navideñas para recorrer la entidad. Primero visitó los municipios de Reynosa y Matamoros, luego los de San Fernando, Victoria, el Mante y remató en la colonia Enrique Cárdenas de su tierra natal.

El recorrido, provocó, como era de esperarse, reacciones de inquietud e incomodidad, sobre todo en la zona fronteriza, en donde los simpatizantes de la alcaldesa de Nuevo Laredo la golpetearon a través de los medios de comunicación.

Tania, en cambio, parece más dedicada al encargo judicial. Sabe que tiene el respaldo político de ya saben quién y seguramente esperará los tiempos y las indicaciones para empezar a promover su imagen con fines futuristas.

La senadora del Verde Ecologista, Maqui Ortiz Domínguez, quien, igual que la presidenta del tribunal superior de justicia, después de que el Partido del Tucán anunció que sería la elegida para pelear a la gubernatura, ha permanecido en silencio.

Por el lado de Acción Nacional, únicamente se alcanzan a ver dos representantes del cabecismo, la senadora Imelda Sanmiguel y el Truko.

El problema es que, si el alto mando nacional de Morena decidiera que el candidato a la gubernatura fuera hombre, la Cuarta Transformación se quedaría sen prospectos competitivos.

El PAN recurriría de nueva cuenta a Verástegui, que además de que es un elemento de confianza de Cabeza de Vaca, sigue teniendo una fuerte presencia política en la entidad. El diputado Gerardo Peña, luce enclenque, ya que solo es conocido en la frontera, igual que Chucho Nader cuya popularidad únicamente es sólida en Tampico Madero y Altamira.

A lo más que podría aspirar Chucho en las actuales circunstancias sería contender de nueva cuenta por la presidencia municipal de Tampico o en su defecto apoyar el proyecto del diputado Pepe Schekaibán.

En la urbe petrolera la situación es similar. A pesar de la impopularidad del gobierno de Erasmo González, la oposición carece de elementos para recuperar la alcaldía y lo mismo sucede en Altamira, en donde tampoco se ven por ahora aspirantes con los arreos para evitar que el partido guinda siga gobernado la tierra de Cuco Sánchez.

Hasta el exalcalde Juvenal Hernández Llanos se mudó a las filas del partido político en ciernes «Construyendo Solidaridad y Paz» un aliado del partido político de la presidenta Sheinbaum.

Si la oposición, principalmente la representada por el PAN, fuera poderosa en Tamaulipas, a Morena le costaría mucho trabajo continuar al frente de las riendas políticas del Estado el próximo sexenio y lo mismos ocurriría en Tampico y Madero, municipios en los que las administraciones en turno no han respondido a las expectativas ni a las exigencias de los ciudadanos.

Pero no hay que preocuparse tanto, morenos, azules, verdes y naranjas, aún disponen de dos años para corregir errores, posicionarse y delinear estrategias.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com

+++