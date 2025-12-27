Frenan desarrollos habitacionales por poner en peligro vidas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La expansión urbana en Tamaulipas se topó con un alto definitivo por poner en riesgo a la población.

Y es que autoridades estatales han cerrado la puerta a nuevos fraccionamientos al detectar que los terrenos pretendidos representan alto riesgo ante la cercanía con ductos y líneas de alta tensión hasta su ubicación en cauces naturales o zonas históricamente inundables.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que varios proyectos han sido rechazados en distintos municipios tras comprobarse que las condiciones del suelo no garantizan la seguridad de quienes eventualmente habitarían esas áreas.

Detalló que ningún desarrollo avanza sin pasar primero por un análisis técnico riguroso, el cual se contrasta directamente con el Atlas de Riesgo, herramienta que permite identificar amenazas naturales y provocadas por infraestructura peligrosa.

Cuando los estudios arrojan alertas claras, explicó, la decisión es inmediata: el proyecto se descarta.

No importa si se trata de grandes inversiones o de planes con fuerte respaldo económico; la prioridad es evitar tragedias futuras.

“Si un predio no ofrece condiciones mínimas de seguridad, no se autoriza, aunque exista presión económica o política”, advirtió el funcionario.

González de la Fuente subrayó que la regla es pareja para todos los desarrolladores y municipios, sin privilegios ni tratos especiales.

“No hay excepciones cuando está de por medio la integridad de las personas”, puntualizó, al dejar claro que la prevención es la única vía para un crecimiento urbano responsable.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN