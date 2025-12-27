La Copa de la Jaiba Brava sigue brillando: Museo de la Ciudad mantiene la exhibición del trofeo campeón

La presencia del trofeo ha desatado entusiasmo entre la afición que acude al recinto para fotografiarse con la copa.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Copa de Campeón de la Jaiba Brava, obtenida tras el triunfo del TM Fútbol Club frente a Irapuato en la Liga de Expansión, continúa en exhibición en el Museo de la Ciudad de Tampico, informó su directora, Elvia Holguera Altamirano.

La pieza se encuentra resguardada en la Sala Contemporánea de Deportes, junto a la réplica del Estadio Tamaulipas, donde se ha convertido en una de las atracciones principales del periodo vacacional.

“Por supuesto, la Copa de la Jaiba… la tenemos aquí en exhibición en la sala de deportes, a un lado de la réplica del estadio, para que las personas puedan venir”

“Han venido personas con la camiseta de la Jaiba a tomarse la foto… es una copa preciosísima, muy bonita, y todos nos sentimos orgullosos de que nuestro equipo haya quedado campeón”

La directora expresó que la exhibición permanecerá disponible hasta el domingo 11 de enero de 2026. Además, recordó que en la Sala Contemporánea los visitantes pueden apreciar mamparas sobre educación y clubes sociales, mientras que en el jardín educativo se exhibe la nomenclatura botánica de las plantas.

Por motivos de fin de año, el Museo abrirá el lunes 29 de diciembre, pero cerrará el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 para permitir que el personal celebre en familia.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón