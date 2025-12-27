Recorridos turísticos gratuitos invitan a redescubrir la historia y el mar de Ciudad Madero

Estas actividades están dirigidas a las familias maderenses y al turismo regional, como una opción recreativa y cultural accesible para todas las edades.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Fue anunciada la realización de recorridos turísticos gratuitos en Ciudad Madero, con el propósito de fortalecer el turismo local y difundir la riqueza histórica, cultural y natural del municipio entre la población y los visitantes.

El sábado 27, a las 16:00 horas, se llevará a cabo el recorrido denominado “Corazón de Madero”, el cual tendrá como punto de partida la Plaza Isauro Alfaro Otero, donde los participantes conocerán sitios emblemáticos del centro de la ciudad y datos relevantes de su historia.

Para el domingo 28, también a las 16:00 horas, se desarrollará el recorrido “La brisa me da de frente”, con salida desde las Escolleras de Playa Miramar, uno de los espacios turísticos más representativos del municipio, permitiendo apreciar el entorno natural y la relación histórica de la ciudad con el mar.

La directora de Turismo de Ciudad Madero, Mariana Varela Garza, señaló que los recorridos son completamente gratuitos y forman parte de una estrategia integral para impulsar el turismo local y fomentar la convivencia familiar en un ambiente seguro.

Finalmente, la dependencia municipal reiteró la invitación a la ciudadanía y a los visitantes a participar en estas actividades, que buscan promover el conocimiento y la valoración de los atractivos de Ciudad Madero.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón