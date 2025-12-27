Renovación de válvulas en la planta Obrera, uno de los avances más relevantes de COMAPA SUR en 2025

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones estratégicas realizadas durante 2025 para fortalecer la infraestructura hidráulica en la zona sur, COMAPA SUR consolidó un avance significativo con la renovación del sistema de válvulas en la planta de rebombeo Obrera, ubicada en Ciudad Madero.

Este proyecto contempló la modernización integral del sistema mediante la sustitución de un sistema de válvulas estratégicas, permitiendo un control más eficiente en la distribución del agua potable y la operación independiente de los tres tanques de almacenamiento, sin afectar el servicio a la población durante labores de mantenimiento.

La planta de rebombeo Obrera es una de las instalaciones más importantes del sistema hidráulico regional, al abastecer aproximadamente el 95 por ciento de Ciudad Madero y el 5 por ciento del municipio de Tampico, por lo que esta renovación representa un impacto directo en la continuidad, eficiencia y calidad del servicio para miles de familias.

Este logro, respaldado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, forma parte de una estrategia integral impulsada por COMAPA SUR durante 2025, orientada a modernizar la infraestructura hidráulica y garantizar un acceso equitativo, seguro y sostenido al agua potable en la región.

Por. Mario Prieto.