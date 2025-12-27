Repunta el VIH en el sur de Tamaulipas; activistas exigen freno a la criminalización

La activista Ana Karen López Quintana, advirtió que es urgente desmontar el estigma social y avanzar en reformas que garanticen un modelo de salud y de justicia más humano.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tamaulipas Diversidad Vihda Trans encendió las alertas al reportar un repunte de casos de VIH en la zona conurbada durante 2025 y llamó a eliminar la criminalización que aún enfrentan quienes viven con este virus.

De acuerdo con la organización, el CAPASITS Tampico cerró el año con más de 1,600 pacientes en seguimiento y 229 nuevos diagnósticos, de los cuales el 40% corresponde a jóvenes y otro 40% a mujeres.

Además, se confirmaron 18 fallecimientos. “Estas muertes nos indican que el miedo y la falta de información siguen siendo barreras que impiden una detección oportuna; la gente sigue llegando a los servicios de salud en etapas muy avanzadas por temor al estigma”

La activista reconoció el trabajo coordinado con instituciones públicas y organizaciones civiles, entre ellas “Tendremos Alas A.C.”, presidida por Celso Pérez Ruiz, para reforzar la atención integral.

Señaló que la respuesta ante el VIH no debe limitarse al ámbito médico: “El trabajo en equipo es la clave para que los servicios de salud no sean solo médicos, sino sociales y humanos. Trabajamos para que nadie más muera por una causa prevenible y tratable”

Como parte de su agenda legislativa, la organización impulsa la derogación del Artículo 203 del Código Penal, que contempla el delito de “peligro de contagio”, y reformas al Código Civil para garantizar que las personas con diagnóstico positivo ejerzan plenamente su derecho a formar una familia.

López Quintana llamó a la ciudadanía a usar correctamente el condón y acudir a asociaciones o al CAPASITS para pruebas rápidas: “El VIH ya no es una sentencia de muerte; el estigma sí lo es”.

Por Cynthia Gallardo

La Razón