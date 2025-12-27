SEP amplía el descanso para vacaciones de fin de año

Las modificaciones beneficiarán los días de descanso de los estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cambios durante las vacaciones de fin de año, antes del arranque escolar previsto para 2026. Estos cambios en el Calendario Escolar 2025-2026 aplicarán para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional, por lo que si desconoces la fecha exacta en la que acaban tus vacaciones, esta información es para ti.

Las modificaciones a los días de descanso, aprobadas por el secretario de educación Mario Delgado, han generado confusión entre los estudiantes y padres de familia, por lo que en las plataformas digitales se han consultado las fechas exactas que fueron programados por la SEP durante estos últimos días del año.

¿Cuándo acaban las vacaciones de fin de año?

El calendario oficial, conformado por 185 días, establece vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el próximo 6 de enero. Sin embargo, durante el 7, 8 y 9 de enero se programaron talleres intensivos para el personal con funciones de dirección, así como para personal docente.

El Taller Intensivo para personal educativo forma parte de las fechas oficiales de la SEP, por lo que el regreso a clases para los tres niveles será el próximo lunes 12 de enero del 2026.

Para el 30 de enero se programó un Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, que cae en el último viernes del mes. Tres días después, se fijó una suspensión de labores de docentes, para el lunes 2 de febrero.

¿Cuándo acaba el ciclo escolar?

El Ciclo Escolar 2025 – 2026 termina el próximo 15 de julio, fecha en la que oficialmente se entregan boletas, por lo que un día antes se tiene programado el registro y comunicación de los resultados de la evaluación para estudiantes de preescolar, escolar y secundaria adscritos al modelo SEP.

Vacaciones para 2026

– 2 de enero

– 5 de enero

– 6 de enero

– 1 de abril

– 2 de abril

– 3 de abril

– 6 de abril

– 7 de abril

– 8 de abril

– 9 de abril

– 10 de abril

