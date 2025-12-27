Sorprende la princesa Charlotte con su parecido con Lady Di y la bautizan como «La princesa del pueblo»

La hija del príncipe William y Kate Middleton tiene 10 años de edad y tiene dos hermanos, los príncipes George y Louis, de 12 y 7 años, respectivamente

REINO UNIDO.- La familia real británica se robó las miradas durante las celebraciones de Navidad al mostrarse en público. Sin embargo, el foco fue la princesa Charlotte, quien es hija del príncipe William y Kate Middleton. La pequeña, de 10 años de edad, captó la atención por su manera de saludar a las personas y su físico, de modo que fotos y videos de ella circulan en redes sociales y usuarios aseguran que es idéntica a su abuela paterna, la fallecida princesa Diana.

En la cuenta de Instagram British Royal Family (@thehouseofwindsorr) hay un video acerca de la nieta del rey Carlos III y se observa que saluda a las personas, dándoles la mano; además, accedió a tomarse fotos e incluso a dar autógrafos.

La princesa Charlotte sigue los pasos de Lady Di

Por lo mismo, en la publicación se asegura que la princesa Charlotte “es un amor”, ya que muestra sus buenos modales, apegándose a las funciones de la familia real británica. Esto hizo recordar a Lady Di, quien siempre se mostró cercana con la gente, por lo que fue llamada “La princesa del pueblo”.

Cuándo y cómo murió la princesa Diana

Debido a que la hija del príncipe William y Kate Middleton -ambos de 43 años- guarda parecido con su abuela paterna, fue bautizada como “La princesa del pueblo”. De esta manera, la niña sigue con el legado de la fallecida princesa de Gales, quien perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, Francia; tenía 36 años.

Cuántos hijos tienen el príncipe William y Kate Middleton

El príncipe William y Kate Middleton se casaron el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster. Su boda fue un evento global que se transmitió en televisión; se estima que la vieron hasta 2,000 millones de personas.

Además de la princesa Charlotte, el matrimonio tiene dos hijos: los príncipes George y Louis, de 12 y 7 años, respectivamente; el primero es el principal heredero al trono de Inglaterra.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.