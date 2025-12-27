Turistas destacan limpieza, seguridad y modernización en el sur de Tamaulipas

Visitantes coincidieron en que la zona ofrece orden, modernización y una estampa limpia que según relataron no siempre encuentran en sus lugares de origen.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sur de Tamaulipas cerró el último sábado de 2025 con buena cara frente al turismo familiar que arriba desde distintos puntos del país y del extranjero.

En plena plaza de Armas, visitantes coincidieron en que la zona ofrece orden, modernización y una estampa limpia que según relataron no siempre encuentran en sus lugares de origen.

Celina Montoya Rivera, Fátima Hernández, Gabriela y Eduardo García, provenientes de San Luis Potosí y Veracruz, afirmaron que eligieron la región para vacacionar en este periodo decembrino, donde afirmaron sentirse seguros.

“La ciudad está más limpia, segura… se admira mucho la verdad. Nosotros que somos de San Luis sí es un gracias, la playa es muy bonita, hay más movimiento, más vida”

Los visitantes dijeron haberse sorprendido por la implementación tecnológica en Tampico, especialmente por el sistema digital de parquímetros operado mediante la aplicación ParkApp.

“Los parquímetros… la novedad para mí que tengo un vehículo. No tiene que ir una a la máquina sino a una tienda; le imprimen los tickets para colocarlos en los coches, es digital”

También reconocieron la buena impresión que les dejó la playa Miramar, en Ciudad Madero, así como la gastronomía típica de la zona.

“Claro que sí, Tampico hermoso… Hay mucho que comer. En San Luis no encontramos mariscos, comida casera, las tortas de la barda” expresaron.

Por Cynthia Gallardo

La Razón