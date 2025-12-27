Un hombre invisible, pero una voz muy visible: Carlos Adrián Contreras presenta su segunda novela en Tampico

El autor recordó que su primera novela fue El monstruo del pantano y reconoció que este nuevo libro, que le tomó cuatro años de trabajo, le deja una profunda satisfacción.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El escritor y cineasta Carlos Adrián Contreras Juárez, director del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero, presentó en el café de la contracultura este sábado su segundo libro, “Confesiones de un hombre invisible”, una novela de ficción que mezcla traición, ciencia y referencias locales.

Durante la presentación, Contreras explicó que la obra narra la historia de un actor que por azar, termina involucrado con científicos que experimentan con el índice de refracción, lo que deriva en su transformación en un hombre invisible.

“Es una novela de ficción… se van a encontrar muchas referencias muy interesantes, sobre todo de Tampico, Tamaulipas. A pesar de que es un personaje que se vuelve villano, se van a identificar”

“Increíble… siempre es emocionante poder compartir una obra. Tener ya mi segundo libro es excitante, sobre todo que la gente pueda leerlo”

Contreras adelantó que en 2026 promoverá la décima edición del Festival Internacional de Ciudad Madero, prevista para noviembre y se refirió al impacto de la producción internacional The Driver, filmada parcialmente en el sur de Tamaulipas.

“Contentísimo con ese proyecto… el próximo año abarca circuitos de festivales, se va a estar moviendo en varios recintos a nivel nacional e internacional” acompañado por el actor Jorge de la Peña.

El cineasta, quien en 2018 dirigió El Silencio de Augusto, recordó que esta película ya está disponible en plataformas digitales, mientras que The Driver iniciará su distribución el próximo año.

Reconoció además los retos del cine independiente.

“Siempre tenemos el reloj en contra del mundo… pero siempre hay personas que creen en mí, sobre todo que tú creas en el proyecto”

En la presentación participaron: la escritora tamaulipeca Magaly Montserrat, el promotor cultural Gabriel Hernández González, así como los cuentacuentos Eddy Segura y Jorge de la Peña.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón