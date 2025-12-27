Zona centro de Tamaulipas registra hasta 900 emergencias médicas al mes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Centro Regulador de Urgencias Médicas, atiende por día solo en Ciudad Victoria de 4 a 6 incidentes relacionados con motociclistas, ya sea por derrapar con la unidad, arrollar a un peatón, o chocar con otra moto o vehículos,

En un informe del CRUM se destaca que en la zona centro del estado, atiende alrededor de 900 regulaciones al mes, son todas las llamadas que llegan al sistema 911 y que tienen que ver con un incidente medico dejando en claro que son solo de Victoria y los 19 municipios del centro del estado se está en proceso de ampliarlo por lo que incluso se puede triplicar el numero

El principal servicio que se solicita es por ataque agudo de alguna enfermedad de pacientes diabéticos, que se les complica alguna de sus enfermedades, con tiempos de respuesta 8 minutos, esto se ha logrado reducir antes era de 12 minutos, aunque habrá algunos de 2 minutos y otros se alargan hasta 18 minutos al menos en Victoria, y eso es porque a veces las unidades están ocupadas, aunque depende de la gravedad.

Por accidentes en promedio se otorgan de 4 a 6 servicios solo en Ciudad Victoria en los que se involucra a algún motociclista desde el motociclista que derrapa, el que arrollar a un peatón el que choca con otra moto o vehículo, por día en promedio.

Hoy en día se están cumpliendo un proceso tanto de capacitación como de equipamiento del Centro Regulador de Urgencias Médicas, y dentro de este proceso, el gobernador ha fortalecido mucho los servicios de atención médica y entre ellos no solo hospitales a través del IMSS Bienestar sino de los Centros Regulador de Urgencias Médicas que coordinamos toda la atención medico pre hospitalaria

Actualmente se cuenta con 20 ambulancias, estamos en un proceso de abrir bases en diferentes partes del estado, ya logramos abrir la base de Tampico y la de Reynosa en una primera etapa, este lunes se abrieron las bases de Jiménez, Soto la Marina y estamos por abrir la de Aldama que todo lo que es la costera del corredor turístico pretendemos que este cubierto por ambulancias reguladas de la secretaria de Salud, en estos momentos hay 6 CRUM físicos pero el de Tampico cubre Madero y Altamira.

Por Salvador Valadez C.

Expreso – La Razón