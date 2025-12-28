Concluye 2025 sin desalojo a habitantes del lecho del río San Marcos en Ciudad Victoria

Pero la incertidumbre continua entre decenas de familias que fueron notificadas desde el pasado mes de julio

CIUDAD VICTORIA,TAMAULIPAS.- A solo tres días de cerrar el calendario, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no ha emitido ningún nuevo aviso ni notificación relacionada con los desalojos anunciados a mediados de este 2025, lo que ha generado (al menos por ahora) un respiro entre los habitantes señalados dentro del programa federal “Adopta un Río”.

Este programa tiene como finalidad sanear un ordenar el afluente por órdenes presidenciales, aunque también es fecha que el sitio sigue igual de descuidado y contaminado como antes del anuncio.

Pero en continuacion con el tema principal, la falta de nuevas comunicaciones oficiales ha sido interpretada como una tregua temporal por quienes recibieron notificaciones de desalojo meses atrás.

Entre ellos se encuentra el profesor Ángel Antonio Adriano Nava, portavoz del grupo y uno de los más de 30 ciudadanos advertidos por la dependencia federal, quien al ser cuestionado por Expreso sobre posibles avances o novedades en el tema fue contundente y, a la vez, resignado:

“Nada, ninguna y espero así siga… todo sigue igual, como dice la canción…”, expresó.

Aunque la ausencia de avisos ha devuelto cierta calma a las familias victorenses, la incertidumbre permanece latente ante la falta de información clara por parte de la autoridad federal.

La indefinición, lejos de cerrar el capítulo, mantiene en pausa decisiones familiares, patrimoniales y legales de quienes viven bajo la sombra de un posible desalojo.

En este contexto, Expreso buscó desde el pasado 18 de septiembre una entrevista exclusiva con el gerente de la Cuenca Golfo Norte de la Conagua, Jaime Gudiño Zárate, con el fin de conocer la postura oficial, los alcances reales del programa y el futuro de los habitantes del río San Marcos.

Sin embargo, fue hasta hoy domingo 28 de diciembre (3 meses y 10 días después) que se obtuvo una respuesta a la solicitud, pero siendo hasta después del 5 de enero, cuando se reanuden nuevamente las actividades laborales del 2026.

Y es que la petición fue reiterada este pasado viernes 26 de diciembre, donde el área de Comunicación Social de la Conagua informó que el funcionario federal no estará disponible en lo que resta del año por estar de vacaciones, una explicación que contrasta con la inquietud social que persiste entre decenas de familias que siguen sin certezas.

«Me comenta (Gudiño Zárate, gerente de la Conagua) que sin problema puede realizar entrevista, pero sería después del día 5», señaló Juan Vázquez, encargado del departamento de prensa de dicha institución federal.

Así, el 2025 se despide con silencio institucional y con una calma frágil para los habitantes del río San Marcos: sin nuevos avisos de desalojo, pero también sin respuestas oficiales que disipen la preocupación de fondo.

Por Antonio H Mandujano

Expreso