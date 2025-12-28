“Cositas” publica video que desató la polémica

La presentadora de televisión dio a conocer una grabación que causó polémica entre las personas que siguen su contenido desde hace años, por lo que ella emitió una respuesta a los señalamientos

Alma Gómez Fuentes, mejor conocida públicamente como Cositas, dio a conocer un video en sus cuentas oficiales de varias de sus redes sociales, y sus plataformas explotaron con la serie de comentarios y de audiencia que recibió por el contenido de la grabación.

La presentadora de televisión compartió un video que causó polémica entre las personas que siguen su contenido desde hace años, por lo que ella emitió una respuesta a los señalamientos y se dijo sorprendida por la reacción de quienes la critican.

La razón por la que criticaron a Cositas es por subir un video a su cuenta en Instagram, Facebook y TikTok, en las imágenes que compartió utilizó Inteligencia Artificial, ya que se ve la manera en la que un apuesto hombre supuestamente la abraza, situación que generó un gran disturbio.

Un poco sorprendida por algunos comentarios. Yo subí esta publicación creada por IA como muchas que se me han hecho divertidas. “Mis Niños” (como siempre los nombro) son adultos y cada quien le da su propia interpretación.

Lo entiendo y es la consecuencia de compartirlo en las redes. «De ninguna manera fue faltarle el respeto al personaje, como lo menciono sólo quería divertirme”, fue la declaración de Cositas.

¿Quién es Cositas y por qué es famosa?

Cositas es para muchos la maestra más recodada de la televisión mexicana, su paso por diversos programas marcó generaciones que aprendieron y se divirtieron con el contenido de la presentadora, quien a la fecha continúa enseñando a sus seguidores distintas manualidades, pero ahora a través de sus plataformas en Internet.

Dentro de lo que se conoce sobre la carrera de Cositas, es que ella nunca asistió a alguna escuela de actuación, pero su gran carisma la hizo formar parte de importantes programas. Su debut fue en 1988 en el proyecto “Arcoíris de la Imaginación” y así estuvo por varios años hasta que en la década de los 90 surgió el emblemático “Espacio de Cositas”.

¿Cuántos años tiene Cositas?

Una de las incógnitas dentro del personaje de Alma Gómez Fuentes es su edad, se especula que la actriz y educadora tiene alrededor de 63 años y que a la fecha sigue su vida pública y hace uso de su personaje como manera de trabajo y profesión, algo que aplauden sus seguidores, quienes con nostalgia siguen cada tutorial y grabación que comparte con sus fieles y nuevos fanáticos que esperan con gusto su información.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO