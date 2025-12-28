IMSS Bienestar Tamaulipas alcanzará nivel Dinamarca

El sistema hospitalario IMSS está a punto de alcanzar estándares comparables a los de Dinamarca, según Marggid Rodríguez Avendaño, delegado estatal

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sistema hospitalario IMSS Bienestar en Tamaulipas está a punto de alcanzar estándares equiparables a los de Dinamarca, aseguró Marggid Rodríguez Avendaño, delegado estatal del organismo, al afirmar que las carencias pronto serán cosa del pasado.

De acuerdo con el anuncio, los hospitales contarán con medicamentos suficientes, equipos completos, personal médico en número ideal y citas oportunas, eliminando retrasos, traslados innecesarios y listas de espera

prolongadas.

El funcionario explicó que el modelo avanza de forma sólida y que los problemas detectados en meses recientes forman parte de un proceso de ajuste, mismo que permitirá ofrecer atención médica continua, eficiente y con estándares internacionales.

Usuarios ya no recorrerán farmacias externas, no faltarán insumos básicos y los quirófanos operarán sin contratiempos, mientras el personal trabajará con contratos claros y sin sobrecarga laboral.

La transición, aseguraron, colocará a Tamaulipas como referente nacional en atención médica pública, con un sistema que prioriza al paciente y responde a la demanda real.

Autoridades pidieron paciencia mientras se concreta esta transformación histórica que, afirmaron, está a la vuelta de la esquina.

POR. STAFF

EL ESTRESO

(INOCENTE PALOMITA, HOY ES 28 DE DICIEMBRE)