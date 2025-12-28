Van más de 100 delfines muertos en el Golfo de México durante 2025

La pesca ilegal persiste sin freno en el Golfo de México

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La pesca ilegal y las prácticas incidentalmente destructivas continúan cobrando un alto costo ambiental en las costas del Golfo de México.

Y es que al cierre de este 2025, la organización Conibio Global alertó que ya se superaron los 100 delfines muertos en la región, una cifra que evidencia un problema ecológico grave que sigue sin ser atendido de manera efectiva por las autoridades.

El más reciente hallazgo ocurrió durante un recorrido de monitoreo realizado por técnicos comunitarios de la organización en Playa Bagdad, donde fueron localizados dos delfines sin vida en distintos puntos del litoral: uno en el kilómetro 5 al norte y otro en la zona sur de la playa.

De acuerdo con el reporte, uno de los ejemplares presenta cortes transversales visibles, lesiones compatibles con el uso de cuchillos, lo que apunta directamente a actos de pesca ilegal deliberada.

El segundo caso, señalaron, estaría relacionado con enmalle, una práctica prohibida que sigue provocando la muerte de especies protegidas de manera incidental.

Conibio Global advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que se ha repetido a lo largo del año, reflejando la falta de vigilancia efectiva y la impunidad con la que operan algunas actividades ilegales en la zona costera.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades ambientales, en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para reforzar la vigilancia marítima y costera, aplicar la legislación ambiental vigente y frenar de manera inmediata estas prácticas que atentan contra la biodiversidad marina.

“Los delfines son especies protegidas y un indicador clave de la salud de nuestros mares».

«Su muerte no puede seguir normalizándose”, advirtió Conibio Global, al subrayar que la pérdida constante de estos mamíferos marinos es una señal clara del deterioro de los ecosistemas costeros.

Finalmente, la organización llamó tanto a la comunidad pesquera como a la sociedad en general a no guardar silencio frente a esta problemática.

“Cuidar el mar es cuidar nuestro futuro”, señalaron, al reiterar su compromiso de seguir documentando, denunciando y trabajando en favor de la protección de la vida marina, mientras el año cierra con una deuda ambiental que sigue sin resolverse.

Por. Antonio H. Mandujano