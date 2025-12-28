VIDEO: Dos helicópteros chocan en el aire en Nueva Jersey

Bomberos y paramédicos llegaron a la zona del accidente para atender a las víctimas y sofocar las llamas que quedaron de la aeronave que cayó

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Dos helicópteros se estrellaron al chocar en pleno vuelo al sur de la entidad dejando como saldo a una persona muerta y otra gravemente herida, este 28 de diciembre, según confirmaron las autoridades.

Por el accidente de aviación los rescatistas de la zona se acercaron alrededor de las 11:25 horas para ayudar a las víctimas, así como extinguir las llamas que quedaron por el colapso de uno de los helicópteros que se lleno de fuego. Bomberos, ambulancias y policía arribaron para apoyar en la situación.

Al respecto, el jefe de la policía de Hammonton, Kevin Friel aseguró que una persona murió y otra fue trasladada a un hospital con heridas de gravedad, esto como parte del saldo del accidente.

Captan caída de helicóptero tras choque en pleno vuelo

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Informes iniciales indican que dos helicópteros chocaron en el aire en Hammonton, Nueva Jersey. Se reportan múltiples víctimas.pic.twitter.com/MDzt1ARvCK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 28, 2025

Además la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas del accidente para realizar la investigación correspondiente de las causas y deslindar responsabilidades.

Asimismo, en redes sociales imágenes y videos muestran la caída del helicóptero de color rojo que se desploma al suelo con rapidez tras el impacto, lo que generó alarma en los internautas tras los recientes accidentes aéreos ocurridos en el país.

Uno de los videos es captado desde un estacionamiento y se observa a la aeronave dar vueltas hasta caer al suelo, preliminarmente reportaron múltiples víctimas, sin embargo se actualizó la cifra a dos. Hasta el momento se desconocen las identidades de quienes viajaban al interior o el destino de la ruta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO