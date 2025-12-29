Sheinbaum visita hospitales de Oaxaca; confirman atención a lesionados del Tren Interoceánico

Recorrió la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz

OAXACA.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió este lunes tres hospitales en el Istmo de Tehuantepec para verificar la atención médica a las personas lesionadas tras el accidente ocurrido el domingo 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico.

La mandataria visitó la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS. Ahí constató que las y los heridos reciben atención médica especializada y seguimiento institucional.

En entrevista, Sheinbaum informó que se otorga un apoyo inmediato a las personas lesionadas y a sus familias, que incluye la cobertura de gastos de traslado. Precisó que se entregará un primer apoyo económico de 30 mil pesos para atender necesidades urgentes, además del acompañamiento que determinen las autoridades competentes.

Indicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), junto con personal de la Secretaría de Gobernación y servidores públicos federales y estatales, da seguimiento a la atención integral de las y los afectados.

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Gobernación, 34 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica especializada. Asimismo, se confirmó la recuperación de los cuerpos de 13 personas fallecidas a causa del incidente.

Para brindar información y orientación a familiares de las personas afectadas, la Secretaría de Gobernación habilitó el número de atención a víctimas 55 22 30 21 06.