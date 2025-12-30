Lidera estado muertes en operaciones “de guerra”

Entre 2018 y 2024, Tamaulipas acumuló 259 defunciones violentas clasificadas como “operaciones legales o de guerra”, de acuerdo con el Atlas de homicidios México 2025

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas acumuló 259 defunciones violentas clasificadas como “operaciones legales o de guerra” entre 2018 y 2024, lo que representa 74 por ciento del total nacional registrado en esa categoría durante ese periodo.

El Atlas de homicidios México 2025, elaborado por México Unido contra la Delincuencia con base en registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), identifica a Tamaulipas como la entidad que, de manera constante, ha concentrado la mayor cantidad de muertes en este rubro.

Dentro de la metodología del informe, esta categoría corresponde a una de las clasificaciones de intencionalidad que el médico legista asigna al certificar una muerte violenta, junto con accidentes, homicidios, suicidios e intencionalidad no determinada.

Las “operaciones legales o de guerra” se refieren específicamente a eventos en los que la privación de la vida ocurre durante acciones realizadas por fuerzas de seguridad pública.

De acuerdo con el informe, en 2024 esta categoría registró el mayor crecimiento anual a nivel nacional, al pasar de 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024, lo que representa un incremento de 184 por ciento en un solo año. Este repunte se dio de manera altamente focalizada en pocas entidades, particularmente en Tamaulipas.

Entre 2018 y 2024, el 74 por ciento de las víctimas por operaciones legales o de guerra se concentraron en solo tres estados: Tamaulipas, con 259 víctimas; Zacatecas, con 31; y Coahuila, con 16. El resto del país presentó cifras considerablemente menores, al grado de que diez entidades no registraron ninguna víctima en esta categoría durante el mismo periodo, y nueve estados reportaron menos de cinco casos acumulados.

En el caso específico de Tamaulipas, el informe documenta una presencia constante de defunciones por operaciones legales o de guerra año con año. En 2018 se registraron 65 víctimas; en 2019, 41; en 2020, 35; en 2021, 44; en 2022, 13; en 2023, 23; y en 2024, 38. Ninguna otra entidad presenta un comportamiento similar en términos de continuidad y volumen acumulado.

El municipio de Reynosa destaca dentro de este registro. De acuerdo con el Atlas, esta demarcación presenta víctimas por operaciones legales o de guerra de forma anual a lo largo del periodo analizado. En Reynosa se localiza la 8ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un elemento contextual que el informe señala al analizar la distribución territorial de este tipo de defunciones.

Homicidios a la baja

La concentración de estos eventos en Tamaulipas adquiere mayor relevancia cuando se contrasta con el comportamiento general de la violencia homicida en la entidad. En 2024, Tamaulipas registró 466 homicidios, una disminución de 15.3 por ciento respecto a 2023, cuando se contabilizaron 546. La tasa estatal fue de 12.4 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la observada en entidades con mayores niveles de violencia homicida.

Durante 2024, el total de defunciones violentas en Tamaulipas se distribuyó de la siguiente manera: 978 muertes por accidentes, 466 homicidios, 208 suicidios, 78 defunciones con intencionalidad no determinada y 38 muertes clasificadas como operaciones legales o de guerra. Estas últimas representaron poco más del 8 por ciento de los homicidios registrados ese año en la entidad.

En cuanto a la distribución municipal de los homicidios, Reynosa encabezó la lista en 2024 con 142 víctimas, seguida de Victoria con 54, Matamoros con 43, Nuevo Laredo con 41 y Miguel Alemán con 40. No obstante, los municipios con las tasas más altas de homicidio por cada 100 mil habitantes fueron Miguel Alemán, Guerrero, Cruillas, Méndez y San Carlos, todos con tasas superiores a 70.

El perfil de las víctimas de homicidio en Tamaulipas durante 2024 muestra una marcada predominancia masculina. De las 466 víctimas, 413 fueron hombres, 40 mujeres y 13 personas cuyo sexo no fue especificado. La edad promedio de las víctimas masculinas fue de 35 años y la de las mujeres de 30 años. Los rangos etarios con mayor incidencia se concentraron entre los 20 y 39 años.

El arma de fuego fue el principal medio de agresión en los homicidios, tanto en hombres como en mujeres, y la vía pública se identificó como el lugar de ocurrencia más frecuente. Sin embargo, el informe subraya la proporción relevante de casos en los que no se especificó el medio de agresión, la edad o el lugar de los hechos, lo que limita un análisis más preciso del fenómeno.

En el análisis histórico, Tamaulipas muestra una reducción sostenida de homicidios desde 2018, cuando se registraron 1,035 víctimas, hasta 2024. Esta tendencia descendente contrasta con la persistencia de muertes clasificadas como operaciones legales o de guerra, que se mantienen de forma recurrente en la entidad.

El Atlas de homicidios México 2025 señala que la presencia constante de víctimas en esta categoría, particularmente en Tamaulipas y de manera reiterada en municipios como Reynosa, plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión en el uso de la fuerza por parte del Estado. El documento destaca que el incremento observado en 2024 refuerza la importancia de contar con información clara, trazable y verificable sobre este tipo de eventos.

A nivel nacional, la distribución altamente concentrada de las muertes por operaciones legales o de guerra confirma que se trata de un fenómeno focalizado, más que generalizado, dentro del territorio mexicano. En este contexto, Tamaulipas se mantiene como el principal referente estadístico de esta categoría durante los últimos siete años, de acuerdo con los datos oficiales analizados por el informe.

Por. Staff

Expreso-La Razón