Mas de un día sin luz miles de victorenses y CFE no responde

Son más de 30 puntos distribuidos de norte a sur de la capital donde se solicita la intervención urgente de la CFE.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Amplios sectores de Ciudad Victoria permanecen sin servicio eléctrico desde la mañana de ayer lunes 29 de diciembre, luego del ingreso del frente frío número 25 de la temporada, situación que ha generado molestia creciente entre la población, al grado de que vecinos afectados advierten con cerrar avenidas y bulevares principales si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no restablece el suministro de manera inmediata.

De acuerdo con reportes ciudadanos, son más de 30 puntos distribuidos de norte a sur de la capital donde se solicita la intervención urgente de la CFE, al tratarse de cortes prolongados que en muchos casos ya superan las 24 horas, justo en medio de bajas temperaturas que han complicado las condiciones en los hogares, comercios y centros de trabajo.

«Reportero dígales x si medio k si no Acen caso vamos a blokearlo el boulevard.. X torre nueva», escribió en la transmisión en vivo de Expreso, Silvia de León, quien también es una de las miles de afectadas.

Por su parte, Gabriela Balboa Castañeda fue contundente al invitar a todos los que no tienen luz a «dejarles los alimentos hechados a perder en sus oficinas».

Entre las zonas afectadas se encuentran sectores de las colonias Libertad, Amalia G. de Castillo Ledón, Pedro Sosa, Azteca, Gutiérrez de Lara, Mainero, Caminera, Fraccionamiento Villarreal, Asunción Gómez, Obrera, Infonavit Aldama, Fraccionamiento Sierra Ventana.

Así también, partes de la Buena Vista, Horacio Terán, Fraccionamiento Las Flores, Benito Juárez, Zona Centro, Ampliación Nuevas Playas, Las Brisas, Unidad Modelo, La México, y parte del sector del Estadio Marte R. Gómez, además de ejidos como en Benito Juárez y comunidades periféricas que también reportan afectaciones.

Habitantes de estos sectores señalan que la falta de energía eléctrica ha provocado la pérdida de alimentos, afectaciones a personas enfermas y adultos mayores, por lo que recalcaron en redes sociales que, de no haber una respuesta pronta, podrían recurrir a bloqueos viales como medida de presión para ser atendidos.

Hasta el momento, la CFE no ha emitido un posicionamiento oficial que precise el número total de usuarios afectados ni los tiempos estimados para la restitución del servicio, mientras la inconformidad social continúa en aumento ante lo que califican como una respuesta lenta frente a una contingencia climática previsible.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO