Muere calcinado en un tejaban

Se desconocen las causas por las que el fuego consumió la humilde casita hecha de madera y láminas en la colonia Chapultepec

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un hombre de aproximadamente 60 años de edad murió calcinado luego de que el fuego arrasó con su vivienda mientras dormía. Estos lamentables hechos sucedieron durante la madrugada en las calles Camino Viejo Olmo y Cañón del Novillo de la colonia Chapultepec.

Personal de Protección Civil municipal y del estado se trasladaron al sector de forma inmediata para sofocar el fuego que envolvió la humilde vivienda construida a base de madera y láminas. Una mujer de la tercera edad suplicaba a los elementos que ingresaran cuanto antes, ya que en uno de los cuartos estaba su hijo de nombre Jorge.

Por desgracia, la fuerza de las llamaradas impidió al personal meterse en el momento, por lo que tuvieron que esperar hasta controlarlo desde afuera. Ya cuando lograron ingresar, lamentablemente los bomberos localizaron el cuerpo del hombre completamente calcinado.

La madre desconsolada platicó que horas antes habían tenido una fiesta, ya que un familiar cumplía años, pero al cabo de un rato su hijo le dijo que se iba a ir a dormir. Agregó que tiempo después se desató el infierno en el que Jorge quedó acorralado sin escapatoria.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro; serán peritos de la fiscalía quienes se encarguen de establecer las causas.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón