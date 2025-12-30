Trump confirma ataque en Venezuela: primera ofensiva terrestre

El Gobierno de Donald Trump tiene activa una campaña de ataques contra una presunta red de narcotráfico operada con órdenes de Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos atacó una instalación dentro de Venezuela, una importante escalada en su campaña contra las presuntas operaciones de narcotráfico de Nicolás Maduro.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, ‘presumió’ Trump a la prensa este lunes 29 de diciembre.

El ataque dentro de Venezuela es la primera vez que la administración de Donald Trump anuncia un ataque contra un objetivo en tierra, luego de intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro mediante el bombardeo de embarcaciones en la región y un bloqueo para interrumpir las exportaciones de petróleo venezolano.

Trump habló con Maduro “hace muy poco”, pero descartó la conversación por considerarla improductiva. “No sale nada de eso”, se quejó refiriéndose a sus llamadas telefónicas.

Trump confirmó así comentarios que había hecho la semana pasada en una entrevista radial, en la que afirmó que Estados Unidos había atacado un objetivo el día anterior a Navidad.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la dejamos fuera de combate. Así que los golpeamos muy duro”, aseguró el mandatario el viernes 26 de diciembre.

Trump había advertido durante semanas que estaba listo para ampliar la campaña militar con ataques a objetivos en tierra.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO