VIDEO: Choque de trenes deja 15 heridos, se dirigían a Machu Picchu

PERÚ.- Este martes 30 de diciembre se reportó un fuerte accidente en las vías del tren en la región Cusco, pues dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail chocaron en medio de la vía, lo que ha generado una fuerte conmoción en el país sudamericano, pues de momento el saldo es de 5 personas heridas.

El siniestro sucedió en el tramo de Pampacahua y Coriguaina, alrededor del kilómetro 82 de la línea férrea; la ruta es famosa por ser la más transitada por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela de Machu Picchu, por lo que se están investigando las razones del siniestro.

Según medios locales, el choque habría sido de manera frontal entre los dos trenes, por lo que en redes sociales se han viralizado los daños que han recibido ambas unidades de transporte del país sudamericano, por lo que habrá que esperar a una actualización de las autoridades locales.

#AccidenteEnMachupicchu. Alrededor de las 13.40 trenes de Perurail e Incarail chocaron en el sector Retamal, Qoriwayrachina, ruta hacia Machupicchu. Hay al menos quince heridos. El tren de Perurail viajaba hacia Ollantaytambo y el de Incarail hacia Machupicchu. pic.twitter.com/2GyP3IaZ2Q — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) December 30, 2025

15 turistas quedan heridos tras fuerte accidente ferroviario en Perú

Tras lo sucedido este martes 30 de diciembre, varios pasajeros resultaron heridos, por lo que la Policía Nacional de Perú confirmó que de manera preliminar 15 personas resultaron heridas por el siniestro, mientras que una de ellas está en una situación delicada de salud, por lo que ya están recibiendo atención médica.

“Por disposición del alto mando policial, diversas unidades especializadas fueron desplegadas en la zona para reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación, tras el choque frontal de trenes ocurrido en el km 98 de la vía férrea Ollantaytambo–Machupicchu. La PNP viene colaborando de manera coordinada con las empresas ferroviarias y los servicios de emergencia, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho y preservar el orden en el lugar.”, dijo el la Policía de Perú en sus redes sociales.

#Cusco 🚨 | Por disposición del alto mando policial, diversas unidades especializadas fueron desplegadas en la zona para reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación, tras el choque frontal de trenes ocurrido en el km 98 de la vía férrea… pic.twitter.com/2LemIzdLkO — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 30, 2025

Así mismo, informaron que varios heridos eran turistas que se dirigían rumbo a Aguas Calientes, por lo que, tras el choque, varios pasajeros se quedaron al costado de la vía férrea a la espera de ayuda por parte de las autoridades locales, pues la vía está en zonas silvestres cercanas a Machu Picchu.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO