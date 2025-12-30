VIDEO: Si Stranger Things fuera una telenovela mexicana; crean parodia de la serie de Netflix

El video se volvió sumamente viral en las redes sociales, quienes aplaudieron la propuesta e incluso argumentaron que tenía un mejor intro que la serie original.

¿Te imaginas que pasaría si Stranger Things fuera una telenovela mexicana enfocada en el romance y el drama?, bueno pues aunque parezca una idea disparatada el usuario de TikTok @iamelimckenzie compartió su propia versión de la exitosa serie de Netflix usando como referencia dicho formato.

En el marco de la espera por el estreno del gran final de la quinta temporada de Stranger Things, el creador de contenido especializado en parodias de series y películas difundió lo que sería la intro de la telenovela que bautizó como “Pasiones Extrañas” para el cual utilizo la canción «Cuando me enamoro» de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra como tema musical de apertura.

Tal fue el compromiso de @iamelimckenzie con su parodia que incluso invento nombres para cada uno de los personajes, así como una hipotética trama para “Pasiones Extrañas”, la cual giraría en torno a la relación entre Once María y Miguel, a la cual el antagonista Vecnancio buscaría interponerse.

Cibernautas reaccionan a la parodia mexicana de Stranger Things

El video se volvió sumamente viral en las redes sociales, quienes aplaudieron la propuesta e incluso argumentaron que tenía un mejor intro que la serie original, exigiéndole al creador de la parodia que le diera continuidad al proyecto ya que ha dejado a todos en suspenso.

Sin embargo, una de las escenas a las que más cibernautas hicieron referencia fue a la sorpresiva inclusión de la talentosa actriz Victoria Ruffo, quien es considerada como una de las estrellas más representativas de las telenovelas mexicanas, y quien además se ha unido a la fiebre por Stranger Things con la recreación de un divertido meme en fechas recientes.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things?

El octavo capítulo de la quinta y última temporada de Stranger Things titulado «The Rightside Up«, se estrenará el próximo miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas (Hora del Centro de México) en la plataforma de Netflix, el cual tendrá una duración total de 2 horas y 8 minutos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO