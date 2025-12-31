12 campanadas, 12 uvas y 12 deseos.

CÓDIGOS DE PODER/ DAVID VALLEJO

Esta vez quiero brindar por algo distinto. No busco un año impecable. Busco un año vivo. Uno donde los días tengan significado, donde cada experiencia encuentre su sitio y el alma permanezca despierta. De eso se trata vivir. De entrar a un año sin fórmulas, aunque con la determinación de mirar con atención lo que aparece.

Y para acompañar esa determinación, dejo aquí un brindis con doce deseos. Doce semillas que pueden acompañarte cuando el reloj marque el futuro. No son promesas ni decretos. Son invitaciones.

Primera uva.

Que cada amanecer llegue con una pregunta capaz de mover el espíritu, una chispa que recuerde que el mundo sigue esperando algo de nosotros.

Segunda uva.

Que la salud sea una presencia discreta y generosa, un equilibrio que sostenga cada paso.

Tercera uva.

Que el amor encuentre formas nuevas de hacerse tierno, valiente y honesto.

Cuarta uva.

Que la risa visite la casa con frecuencia y que incluso en los días cansados abra un resquicio para la alegría.

Quinta uva.

Que el trabajo se convierta en un camino de sentido, capaz de unir vocación, esfuerzo y dignidad.

Sexta uva.

Que la creatividad inspire rutas inesperadas. Que una idea transforme una tarde cualquiera en descubrimiento.

Séptima uva.

Que el perdón encuentre su lugar, para cerrar heridas antiguas y permitir que la vida avance más ligera.

Octava uva.

Que la serenidad acompañe los momentos difíciles y enseñe el arte de respirar cuando el mundo parece estrecho.

Novena uva.

Que la amistad florezca con conversaciones auténticas, silencios compartidos y miradas que saben acompañar.

Décima uva.

Que la abundancia se entienda como ese punto exacto donde lo que llega se encuentra con lo que se agradece.

Undécima uva.

Que la esperanza permanezca firme, incluso cuando el horizonte parezca incierto.

Duodécima uva.

Que el corazón conserve la capacidad de asombro. Que cada campanada recuerde que seguimos aquí, vivos, dispuestos a intentar nuevamente.

Que las campanadas te encuentren con tus deseos listos para germinar. Que las uvas tengan sabor a promesa cumplida. Que el año entrante te abrace con fuerza y que tú, al mirarlo de frente, digas algo sencillo y poderoso: Estoy listo para vivir.

Placeres culposos, lo mejor del 2025:

Turnstile, Never Enough; Buddy Guy, Ain’t Done With The Blues; Ghost, Skeletá; Rosalía, Lux; Christone “Kingfish” Ingram, Hard Road; Dream Theater, Parasomnia; Cécile McLorin Salvant, Oh Snap; Helloween, Giants & Monsters; GoGo Penguin, Necessary Fictions; Deftones, Private Music; Joe Bonamassa, Breakthrough; Katatonia, Nightmares as Extensions of the Waking State; Kassa Overall, C.R.E.A.M.; Avantasia, Here Be Dragons; Mary Halvorson, About Ghosts; Sleep Token, Even In Arcadia; Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush, Young Fashioned Ways; Igorrr, Amen; Theo Croker, Dream Manifest; Testament, Para Bellum; Walter Trout, Sign of the Times; The Hives, The Hives Forever Forever the Hives; Marshall Allen’s Ghost Horizons, Seductive Fantasy (Live); Trio of Bloom, Queen King; Samantha Fish, Paper Doll; Jakob Bro, Taking Turns; Mavis Staples, Sad and Beautiful World; Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos; Robert Plant, Saving Grace; Florence + The Machine, Everybody Scream; Silvana Estrada, Vendrán suaves lluvias; Zac Brown Band, Love & Fear; Alice Cooper, See You on the Orbe Side; y, Steven Wilson, The Overview.

Los libros que más disfruté (de una muestra de alrededor de 60:Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo; Samanta Schweblin, El buen mal; Dan Brown, El último secreto; Sara Mesa, Oposición; Richard Flanagan, Pregunta 7; Samantha Harvey, Orbital; Joe Abercrombie, Los diablos; Joël Dicker, La muy catastrófica visita al zoo; Enrique Vila-Matas, Canon de cámara oscura; Ken Follett, El círculo de los días; Thomas Pynchon, Shadow Tickets; Joyce Carol Oates, El señor Fox; Javier Castillo, El susurro del fuego; María Oruña, El albatros negro; Rosa Montero, Animales difíciles; Fernando Aramburu, Hombre caído; Arturo Pérez-Reverte, Misión en París; e Ian McEwan, What We Can Know.

Mis 12 deseos para Greis y Alo.

Por. David Vallejo.