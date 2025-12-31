Abuelito muere tras salvar a su nieto en un incendio

José Villalta alertó a toda su familia, pero al darse cuenta que su nieto faltaba por salir decidió entrar y rescatarlo él mismo.

CALIFORNIA.- En redes sociales se ha viralizado el caso de un abuelo de 69 años que se convirtió en símbolo de valentía y amor familiar tras morir al rescatar a su nieto de un incendio que consumió su vivienda en California, en un caso que ha generado conmoción en la comunidad.

El hombre identificado como José Villalta, vivía en Stockton, Estados Unidos y despertó la mañana del sábado 28 de diciembre al percibir un fuerte olor a humo que se extendía por su casa lo que llevó alertó a su esposa, Flor, de 72 años, quien en un inicio pensó que se trataba de una falsa alarma.

Sin embargo, José decidió levantarse y, al recorrer la vivienda, confirmó que el fuego ya avanzaba con rapidez entre las habitaciones, por lo que decidió actuar y en medio del caos, logró despertar y guiar a cinco integrantes de su familia hasta un lugar seguro, alejándolos de las llamas que amenazaban con quemarlos.

Una vez afuera y cuando parecía que todos estaban a salvo, se dio cuenta de que faltaba uno de sus nietos de 14 años, por lo que regresó al interior de la casa envuelta en fuego sin importar si iba a regresar o no, así José consiguió encontrar al menor de edad y sacarlo con vida, pero él ya no logró salir.

“Entró sin dudarlo. Las llamas eran intensas. Fue un milagro que todos los demás salieran «, relató su hijo, Wilbert Villalta, a un medio local.

El incendio dejó a la familia sin hogar; de la vivienda solo quedó en pie la estructura carbonizada, a pesar de la tragedia, sus seres queridos coinciden en que la acción de José evitó una pérdida aún mayor, por lo que la comunidad se ha rendido a su hazaña antes de morir.

Cabe destacar que José era originario de El Salvador, emigró a Estados Unidosen busca de una vida mejor, durante años trabajó como conserje en el Distrito Escolar Unificado de Ripon, donde fue recordado por su cercanía con los estudiantes y su disposición para ayudar tanto en excursiones como en actividades escolares.

Por ello en GoFundMe, se ha creado una campaña para apoyar a la familia, pues José Villalta dejó a su esposa, dos hijos y varios nietos mientras que la causa del incendio permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan las diligencias correspondientes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.