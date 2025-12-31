Activan protocolo para contener gusano barrenador

El primer caso confirmado en Tamaulipas se detectó en el municipio de Llera, donde se instaló un cerco sanitario.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas confirmó el primer caso positivo de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el territorio estatal y anunció que se han activado de manera inmediata los protocolos sanitarios correspondientes para su atención y control.

El Secretario Antonio Varela Flores dio a conocer que el hallazgo se registró en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Llera de Canales, en un ejemplar bovino (becerro) de seis días de nacido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, se trata de un caso aislado y no autóctono, ya que en la red oficial de trampeo no existe evidencia de la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, vector responsable de esta plaga.

Se activó de manera inmediata un protocolo de respuesta interinstitucional, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA); la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT); el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Tamaulipas (CFPPT); así como el municipio de Llera.

Se implementó un Cerco Sanitario Estratégico, sustentado en cuatro ejes de acción: Zonificación y control de movilización: Se delimitó un Área Focal con un radio de 20 kilómetros a partir del punto de detección, así como un Área Perifocal o zona de amortiguamiento que se extiende hasta los 40 kilómetros.

En ambas zonas se restringe la movilización de ganado sin previa inspección oficial.

Vigilancia epidemiológica y barrido sanitario: Brigadas oficiales realizan un barrido sanitario intensivo, predio por predio y casa por casa, con inspecciones clínicas exhaustivas en especies de traspatio y ganado mayor para la detección oportuna de miasis o lesiones compatibles con el vector.

Profilaxis y tratamiento metafiláctico: Se inició la administración masiva de ivermectina al 1% al 100% de la población bovina del hato afectado y predios colindantes, con el objetivo de interrumpir el ciclo biológico del parásito y reducir la susceptibilidad del ganado.

Monitoreo entomológico intensivo: Se incrementó la instalación de trampas tipo veleta en puntos estratégicos de las zonas focal y perifocal.

La georreferenciación y análisis continuo de estos datos permitirá evaluar en tiempo real la actividad del vector y la efectividad de las medidas implementadas.

