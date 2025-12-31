Asesina a balazos al nuevo novio de su ex en Reynosa

Hombre irrumpe en vivienda de Reynosa y asesina a balazos al nuevo novio de su expareja mientras dormían; hay menores presentes y se investiga.

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Un hombre asesinó a balazos al nuevo novio de su expareja tras sorprenderlos mientras dormían en una vivienda de Reynosa, Tamaulipas, en un hecho que ocurrió durante la madrugada del último día del año.

Ataque armado en vivienda particular

El crimen se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada del 31 de diciembre, en un domicilio ubicado en la calle Vista Bella número 221, de la colonia Hacienda Las Bugambilias, al poniente del municipio.

Al llegar al lugar, cuerpos de emergencia revisaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a múltiples impactos de arma de fuego.

Principal sospechoso: la expareja

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, y con base en declaraciones de testigos, se señala como principal sospechoso a la expareja sentimental de la mujer.

Aunque las identidades se mantienen en reserva, se informó que el presunto agresor ingresó al domicilio donde la mujer dormía con su actual pareja y donde también se encontraban los hijos de ella.

Según los testimonios recabados, el atacante disparó en varias ocasionescontra el hombre, amenazó a la mujer y posteriormente huyó del lugar, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención.

Investigación y protección a menores

La Fiscalía estatal acudió al sitio para recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar al presunto homicida.

En este tipo de casos se aplica el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos con Armas de Fuego, que contempla el resguardo de indicios balísticos y entrevistas inmediatas a testigos.

Debido a que había menores de edad presentes, la ley obliga a dar vista al Sistema DIF, a fin de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Contexto de violencia familiar en Reynosa

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023 se registraron más de 7 mil llamadas al 911 relacionadas con violencia familiar en Tamaulipas, una proporción significativa concentrada en municipios de la franja fronteriza como Reynosa.

Asimismo, conforme al Código Penal estatal, el homicidio cometido con ventaja y dentro de un domicilio particular puede configurar agravantes que incrementan la penalidad prevista, lo que será considerado conforme avance la investigación.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.