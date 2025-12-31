Carro vuelca en avenida de Madero

El conductor salió de la unidad para luego huir del lugar, dejando el coche abandonado.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un vehículo particular que aparentemente era manejado a velocidad inmoderada, terminó volcado sobre la avenida Tamaulipas, la madrugada del miércoles.

El accidente ocurrió en avenida Tamaulipas y calle 13 de la colonia Lucio Blanco, a la altura del sector denominado 8 leguas, en ciudad Madero.

El carro afectado es un Chevrolet que iba de norte a sur.

El auto chocó con la guarnición del hotel Mediterráneo para después volcarse y quedar con los neumáticos hacia arriba.

Al sitio llegaron Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, donde ya se estaban elementos de Tránsito de la urbe petrolera.

En el lugar ya no se encontraba el conductor del vehículo.

Los voluntarios colocaron arena sobre el aceite y el combustible derramados sobre la vialidad.

También arribó una unidad de Bomberos para dar el apoyo que se solicitara.

Por. Benigno Solís/La Razón