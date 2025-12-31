Descalabra Santos a Correcaminos

Correcaminos compitió pero cayó anet santos laguna

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Correcaminos registró su segunda derrota de la pretemporada tras caer 2-1 ante Santos Laguna, en encuentro disputado en el Estadio TSM Corona.

El conjunto local se adelantó en el marcador durante la primera mitad con anotación del argentino Lucas Di Yorio, resultado con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo, el partido se desarrolló en gran parte con alineaciones alternas. Correcaminos logró el empate momentáneo gracias a un gol de Yair Delgadillo, quien aprovechó una oportunidad en el área rival para igualar el encuentro.

Sin embargo, cuando el duelo parecía concluir con empate, Alberto Ocejo marcó el gol del triunfo para Santos Laguna en el último minuto del encuentro, dejando cifras definitivas de 2-1.

En el mismo encuentro, Correcaminos sufrió una baja sensible de cara al inicio del Clausura 2026. El defensa central y mediocampista de contención tamaulipeco, Gerardo Moreno, presentó una lesión muscular durante el duelo ante Santos Laguna, por lo que causará baja al menos durante las primeras dos jornadas del torneo.

A la espera de los estudios médicos correspondientes, se estima que el tiempo de recuperación de Moreno sea de aproximadamente dos semanas, de acuerdo con el tipo de lesión sufrida.

Bajo el mando de Gustavo Díaz, Gerardo Moreno se había consolidado como titular tanto en la defensa central como en funciones de contención, por lo que su ausencia representa una baja importante para el conjunto universitario.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO