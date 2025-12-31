Detectan caso de gusano barrenador en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Autoridades sanitarias confirmaron la detección de un caso de gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, correspondiente a un becerro de seis días de nacido que presentaba una lesión en el ombligo, sin registro de movilización reciente del animal.

El caso fue confirmado en coordinación con instancias sanitarias de México y Estados Unidos, luego de que se identificara la presencia de larvas de Cochliomyia hominivorax, parásito que deposita sus huevecillos en heridas abiertas del ganado y provoca daños severos si no se atiende de manera oportuna.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo activó protocolos sanitarios inmediatos, entre ellos vigilancia epidemiológica, delimitación del área y acciones de control biológico, como la liberación de moscas estériles, estrategia utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

La detección en Tamaulipas se suma a otros casos registrados en el país desde 2024, lo que ha encendido alertas en el sector pecuario por el riesgo sanitario y el impacto económico, particularmente en la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos.

Las autoridades federales, a través de SENASICA, en coordinación con el USDA, reiteraron el llamado a los productores para revisar diariamente a los animales, atender cualquier herida de inmediato y reportar signos sospechosos a las instancias correspondientes.

Especialistas subrayan que el gusano barrenador no se transmite de animal a animal, pero sí puede propagarse rápidamente en zonas rurales si no se detecta a tiempo, por lo que la prevención y el reporte oportuno son clave para evitar nuevos brotes.