Dos lesionados en fuerte carreterazo

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las causas del percance ocurrido en San Fernando

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados la mañana de este martes a causa de un accidente automovilístico registrado en la carretera a Matamoros, a la altura del municipio de San Fernando.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la localidad se trasladó al punto para atender a Hillary Maire Briseño Ochoa, de 23 años, y a Roberto González, de 43. Ambos presentaban diversas lesiones por golpes, por lo que recibieron atención médica en el sitio sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

De acuerdo con información preliminar, Briseño circulaba en un vehículo Volkswagen Jetta modelo reciente con placas de Tamaulipas, mientras que González lo hacía en una camioneta Jeep. El choque ocurrió a las 11:00 horas en el kilómetro 140, en el ejido La Unión.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las causas del percance. Sin embargo, se alertó a otros conductores para que transitaran con precaución por la zona. La Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades correspondientes, se encargó de iniciar las investigaciones pertinentes.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón