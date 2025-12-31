Estiman subirá presupuesto de Victoria un 5.14 %

Se prevé recaudar mil 271 millones 333 mil pesos en 2026

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De acuerdo con la Ley de Ingresos del municipio de Victoria, aprobada por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2026, se estima una recaudación total de 1,271 millones 333 mil pesos, lo que representa un incremento del 5.14 por ciento respecto al presupuesto autorizado para 2025.

Del total proyectado, 686 millones 636 mil pesos corresponden a participaciones; 381 millones 464 mil pesos a aportaciones; 113 millones 679 mil pesos a impuestos; 62 millones 521 mil pesos a derechos, y 16 millones 600 mil pesos a convenios.

El documento establece que este presupuesto deberá absorber incrementos salariales, así como alzas en materiales, servicios y suministros. Con base en estimaciones del Banco de México, se prevé una inflación subyacente del 4.10 por ciento al cierre del año, mientras que la inflación general se ubicará entre 3.8 y 4.0 por ciento.

El eje rector del presupuesto será la congruencia entre ingresos y gasto, priorizando una administración eficiente de la Hacienda Pública, con mecanismos para mejorar la recaudación, abatir el rezago y actualizar el padrón de contribuyentes.

Para 2026, se contempla la aplicación de políticas de racionalización, austeridad y disciplina financiera, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

El objetivo central es contar con una administración pública ordenada, planeada y transparente, que optimice las acciones de gobierno mediante buenas prácticas presupuestales, adquisiciones responsables y contrataciones públicas eficientes.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON