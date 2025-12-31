Lo mejor de Tamaulipas

El 2025 fue un año histórico para el deporte tamaulipeco. Atletas, entrenadores y equipos brillaron a nivel nacional e internacional, logrando campeonatos, medallas y procesos formativos de alto impacto.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Hoy termina el 2025 y con él se cierra un año cargado de historias de éxito, esfuerzo y alegría, protagonizadas por talentosas y talentosos deportistas que pusieron en alto el nombre de Tamaulipas en sus respectivas disciplinas.

Desde el deporte profesional hasta el alto rendimiento no profesional, el estado fue representado con orgullo en escenarios nacionales e internacionales.

Durante este año hubo medallistas mundiales, panamericanos y centroamericanos, campeones nacionales, equipos históricos y procesos formativos que marcaron época. Cada logro fue resultado de disciplina, sacrificio y amor por el deporte.

Es por ello que Grupo Editorial Expreso–La Razón, a través de Oé!, realiza este reconocimiento y recuento de las y los atletas más destacados de 2025.

Tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, se reconoce al mejor deportista, mejor deportista juvenil, mejor deportista profesional, mejor deportista profesional juvenil, mejor entrenador, mejor deportista adaptado, mejor equipo deportivo, así como lo mejor del Barrio.

MEJOR DEPORTISTA PROFESIONAL

En este apartado se reconoce a Edith de Leija Sánchez, quien en este 2025 escribió un capítulo más de historia en su exitosa carrera dentro del béisbol femenil y el softbol profesional.

Este año se coronó campeona de la Liga Mexicana de Softbol con los Diablos Rojos, título que representó su segundo campeonato profesional, tras el conseguido en 2024 con Charros de Jalisco y ahora con las Escarlatas.

Además, fue medallista de plata en un torneo panamericano con la Selección Mexicana de Béisbol, y el logro más significativo llegó al ser seleccionada para formar parte de la primera temporada histórica de la Liga Profesional de Béisbol Femenil en Estados Unidos, un hecho que la coloca en la élite internacional.

MEJOR DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO

En este rubro se reconoce a dos atletas, ya que forman parte de un mismo proceso exitoso.

Las gimnastas rítmicas Bárbara Ponce y Ana Carolina Martínez fueron, sin duda, las deportistas más destacadas del 2025.

En los Juegos Panamericanos Junior, la máxima justa continental juvenil, conquistaron dos medallas de oro y una de plata.

Además, lograron múltiples preseas internacionales en Copas del Mundo, manteniéndose de manera constante dentro del Top 10 mundial, siendo parte de los mejores conjuntos de gimnasia rítmica del planeta.

Sin duda, ambas atletas perfilan su camino rumbo al próximo proceso olímpico, donde ya demostraron su enorme potencial.

MEJOR ENTRENADOR PROFESIONAL

El reconocimiento recae en Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien firmó un 2025 histórico al frente de la Jaiba Brava.

El estratega tamaulipeco llegó a la final del Clausura 2025 de la Liga Expansión MX y posteriormente consiguió el título en el Apertura, consolidándose como el entrenador profesional más exitoso del año.

Oriundo de Tampico, Ruiz reafirmó su capacidad y liderazgo desde el banquillo.

MEJOR ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO

Citlaly Quintá, entrenadora de gimnasia rítmica de Tampico, es reconocida como la mejor entrenadora de alto rendimiento.

Junto a sus alumnas Bárbara Ponce y Ana Carolina Martínez, fue medallista internacional, al ser la entrenadora del conjunto nacional de la Selección Mexicana.

Además, desde la escuela de la Ciudad Deportiva de Tampico, obtuvo múltiples medallas a nivel nacional, consolidando uno de los procesos más sólidos del país.

MEJOR DEPORTISTA JUVENIL

La luchadora Sofía Palacios es elegida como la mejor deportista juvenil de 2025.

Destacó a nivel nacional e internacional al conquistar medallas en Universiada, Nacionales de Federación, y el logro más importante: la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior.

Sofía es uno de los prospectos más avanzados de las luchas asociadas y es dirigida por el reconocido entrenador Alberto Blanco.

MEJOR DEPORTISTA INFANTIL

Con tan solo 15 años, Alejandro Anaya se consolidó como uno de los atletas infantiles más destacados del país.

Fue medallista nacional en diversas competencias, se consagró como el mejor vaquero de México y logró una medalla de bronce en una Copa del Mundo de Rodeo Juvenil, un logro de talla internacional.

MEJOR ATLETA DE DEPORTE ADAPTADO

Por decisión unánime, Alejandro Avilés, conocido como La Flecha, fue elegido como el mejor atleta de deporte adaptado.

Fue campeón internacional y además impuso récords en pruebas de atletismo, consolidando un año extraordinario.

MEJOR EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

El equipo de la Liga Santa María de Aguayo de Ciudad Victoria hizo historia al conquistar el subcampeonato internacional en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport.

El conjunto capitalino sorprendió al país y al mundo, convirtiéndose en un referente del béisbol infantil victorense.

MEJOR JUGADOR DE FUERZAS BÁSICAS

Por sus destacadas actuaciones en la Liga MX, Lucas Silva y Joshua López fueron elegidos como los mejores jugadores de fuerzas básicas de 2025.

Silva, originario de Ciudad Victoria, anotó 10 goles en el semestre, incluyendo liguilla, sin desempeñarse como delantero.

Por su parte, Joshua López fue campeón goleador, con 15 anotaciones.

MEJOR JUGADORA DE FUERZAS BÁSICAS

Daniela Gallegos volvió a ser una de las jugadoras más destacadas del año.

La defensa central del Toluca Sub-19 fue clave en un equipo que peleó títulos durante toda la temporada.

Además, fue convocada a la Selección Nacional Sub-20, con la que obtuvo el boleto a la Copa del Mundo.

LO MEJOR DEL BARRIO

MEJOR JUGADOR DEL AMATEUR

En una decisión complicada, Sebastián Castro fue elegido como el mejor jugador amateur.

Más allá de los títulos, su impacto individual es determinante en cada equipo donde participa.

Destacó con Las Marías, Selectivo Victoria, Nike FC, entre otros conjuntos.

MEJOR JUGADORA DEL AMATEUR

Debany García, La Pichu, fue reconocida como la mejor jugadora amateur.

Su constancia y nivel partido a partido la convierten en una pieza clave en cada torneo en el que participa.

Además, fue invitada a competir en Tampico, donde también destacó en el futbol femenil.

MEJOR EQUIPO DE FUTBOL AMATEUR

El Selectivo de Ciudad Victoria fue el mejor equipo amateur de la capital tras coronarse campeón de la Liga de Campeones de la zona sur, en Tampico, superando diversas adversidades.

Mención especial para Cuervos FC, equipo que conquistó varios de los torneos más importantes de la zona centro del estado.

MEJOR EQUIPO INFANTIL VARONIL

El equipo de la Escuela Antonio Álvarez Berrones fue elegido como el mejor equipo infantil varonil.

Fue campeón estatal de los Juegos Deportivos Escolares, lo que le dio el boleto al Nacional de Futbol Escolar de la FMF, donde logró el título nacional.

Posteriormente, avanzó a la Copa Kia, donde nuevamente se coronó campeón.

El equipo fue dirigido por Ramón Cedillo.

MEJOR EQUIPO INFANTIL FEMENIL

Formación GR fue el equipo infantil femenil más destacado del año.

Logró títulos y subcampeonatos en torneos como la Copa INPODE, competencias en Monterrey y estatales.

En el Nacional Sub-9, obtuvieron el segundo lugar nacional, con talento victorense y de distintas regiones del estado.

El 2025 quedará marcado como un año de crecimiento, consolidación y sueños cumplidos para el deporte tamaulipeco. Cada atleta, entrenador y equipo aquí reconocido representa el trabajo silencioso de años, el respaldo de sus familias y el compromiso de seguir trascendiendo.

Este recuento celebra medallas y títulos, pero también historias que inspiran a las nuevas generaciones. Porque el deporte en Tamaulipas sigue vivo, sigue creciendo y, sobre todo, sigue soñando en grande

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO