«Muchas crisis»: Susy Lú habla de su matrimonio con Arath de la Torre

La pareja de famosos se conoció en 2006 y la chispa del romance surgió; a tan sólo un año de eso, se casaron en una ceremonia privada en Yautepec, Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- En el medio del espectáculo en México hay parejas sólidas y una de ellas la integran la actriz Susy Lú, de 41 años de edad, y el actor y presentador televisivo Arath de la Torre, de 50 años. Sin embargo, la famosa se sinceró y habló de su matrimonio, lo que desató en redes sociales rumores de divorcio.

La actriz de “Así son ellas” (2002-2003) habló con reporteros del programa “De primera mano” y reveló que ella y el titular del programa “Hoy” sí han tenido altibajos en su relación amorosa y matrimonio.

“No hay secreto y no todo el tiempo ha sido estable, creo que es un sube y baja la relación (…). Hemos tenido distanciamientos, pero siempre recordar cuál es nuestro proyecto de vida es lo que ha hecho que sigamos juntos”, expuso la famosa.

¿Susy Lú se va a divorciar de Arath de la Torre?

Susy Lú fue cuestionada acerca de si ella y Arath de la Torre han pensado en algún momento en el divorcio cuando han tenido crisis en su matrimonio, de modo que admitió que sí han hablado de eso, pero igual dijo que se han mantenido juntos porque se siguen eligiendo como pareja.

“En algún momento, ¡claro (que hemos pensado en el divorcio! Hemos tenido muchas crisis, hemos tenido altibajos. Ahorita estamos en una etapa muy buena también por las edades de nuestros hijos (porque) nos da más tiempo de tener nuestros espacios”.

Susy Lú revela la clave de su matrimonio con Arath de la Torre

La actriz de “Corazones al límite” (2004) y “Heridas de amor” (2006) reiteró que la clave de su matrimonio con Arath de la Torre es que deciden estar juntos, a pesar de los problemas que ha tenido y siguen teniendo, ya que consideró que es parte de una relación de pareja.

“El amor, como yo siempre lo he dicho, y el matrimonio es una decisión diaria. Hay que echarle ganas a diario. Hay veces que él me quiere mandar a la fregada, otras veces yo a él (…). El tener ganas siempre decimos, y el echarnos ganas porque regarte como pareja es lo más importante”.

Cuándo se casaron Susy Lú y Arath de la Torre

Susy Lú dijo que ella y Arath de la Torre “estamos muy bien ahorita”, de modo que su matrimonio se mantiene estable tras casi una década juntos. La pareja se conoció en 2006 y la chispa del romance surgió casi de inmediato. A tan sólo un año de eso, se casaron en una boda privada en Yautepec, Morelos. Tienen tres hijos: Gala, Lía y Lucca.

