31 diciembre, 2025

Niña escapa de su casa para pedir ayuda, policía la regresa y aparece muerta

El juicio contra el padre y la madrastra de la menor está programado para junio del año 2026, mientras organizaciones civiles y defensores de la infancia han exigido una revisión a fondo de los protocolos de actuación.

ARIZONA.- El caso de Rebekah Baptiste, una niña de 10 años, que murió, tras años de presunto maltrato, ha generado indignación y cuestionamientos profundos sobre las fallas del sistema de protección infantil en Estados Unidos.

La menor, según las autoridades, intentó pedir ayuda meses antes de su muerte, pero fue devuelta al mismo entorno de violencia familiar del que trató de escapar.

De acuerdo con investigadores y reportes judiciales, Rebekah protagonizó un acto desesperado en octubre del año pasado, cuando tenía nueve años: saltó por la ventana del segundo piso del departamento donde vivía con su padre y sumadrastra, y corrió hasta una gasolinera cercana para pedir auxilio.

En la tienda de conveniencia, la niña aseguró que sufría maltrato en su casa y mostró lesiones visibles.

