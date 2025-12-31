Quitan 663 motos por falta de placas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como parte del operativo Moto Segura “Control de Placas”, implementado por Tránsito Municipal en Ciudad Victoria durante el mes de diciembre, un total de 663 motocicletas han sido remitidas al corralón por circular sin placas.

En contraste, 445 unidades fueron liberadas una vez que sus propietarios realizaron el trámite correspondiente, con la condonación del acta de infracción, así como de los cargos por grúa y corralón.

El director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, Javier Córdova González, informó que este operativo se aplica de manera permanente y se instala en distintos puntos de la capital, con el objetivo de verificar que las motocicletas cuenten con la documentación en regla y tengan cubiertos sus derechos vehiculares.

Indicó que la medida busca fortalecer el control sobre este medio de transporte, ampliamente utilizado por plataformas de reparto, y fomentar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

El operativo se realiza en coordinación con la Guardia Estatal. Detalló que hay jornadas en las que no se asegura ninguna unidad, mientras que en otros días se han llegado a retirar hasta 50 motocicletas, dependiendo de las irregularidades detectadas.

Del 22 al 27 de diciembre, durante otro despliegue del programa Moto Segura, se revisaron 226 motociclistas, a quienes se les brindaron recomendaciones puntuales para la prevención de accidentes.

En ese periodo, 17 conductores fueron infraccionados y nueve motocicletas fueron enviadas al corralón por no acreditar la propiedad del vehículo o carecer de licencia de conducir. En este operativo participaron Tránsito Municipal, Guardia Estatal y Guardia Nacional.

En materia de accidentes, la semana pasada se registraron tres percances con motocicletas involucradas: uno de uso particular y dos de reparto por aplicación.

En los tres casos, la causa fue la falta de precaución al conducir.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN