Semar rescata a tres náufragos en Puerto de Chiapas

Después de recibir un reporte de emergencia, la Marina localizó una embarcación con tres tripulantes, la cual había sufrido un accidente durante actividades de pesca.

CHIAPAS, MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada (Semar), rescataron a tres personas en las costas de Puerto Chiapas. Lo anterior, después de recibir un reporte de emergencia, informando que una embarcación con tres tripulantes había sufrido un accidente, durante actividades de pesca.

El bote y sus tripulantes fueron ubicados aproximadamente a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de la costa, situación que provocó el hundimiento de la misma, quedando sus ocupantes en riesgo, por lo que se solicitó su rescate.

Ante esta emergencia, de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, logrando ubicar a dos personas de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana, quienes fueron auxiliadas oportunamente por personal naval.

Posteriormente, estas fueron trasladadas a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval para recibir la atención médica correspondiente.

En este contexto, las personas de origen extranjero fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, con el fin de realizar los trámites legales correspondientes, mientras que la persona mexicana fue entregada a sus familiares.

¿Se puede sobrevivir en el mar?

Cuando se trata de sobrevivir en un naufragio, la sed y el hambre son las principales causas de muerte. Aunque el agua de mar puede parecer una opción, beberla puede ser peligroso debido a la cantidad de sustancias nocivas que contiene, como cloro, azufre y salinidad.

Derivado de esto, si un náufrago espera hasta que está al límite de la supervivencia para beber agua de mar, puede ingerir pequeñas cantidades para calmar su sed y permitir que su organismo luche contra los obstáculos.

Los expertos en supervivencia afirman que beberla solo es una medida temporal para evitar la deshidratación extrema, ya que la sal que contiene el agua marina puede deshidratar aún más al organismo.

Por tanto, se recomienda que los náufragos beban agua de lluvia o rocío, si es posible, o que recojan y filtren el agua de mar para eliminar la mayor cantidad posible de sales y otros contaminantes.

En cuanto a la alimentación, la pesca es una opción para sobrevivir, y el plancton depositado en el ancla flotante también es un alimento saludable. Si se busca llamar la atención de rescate, es importante permanecer en un solo lugar y lanzar señales de socorro.

El control de la respiración es también esencial para mantener hidratado y conservar la energía.

La respiración profunda y lenta puede ayudar a reducir el estrés y, por ende, bajar el metabolismo y disminuir el consumo de agua isotónica.

Además, otro recurso valioso es la orina, que puede rehidratar el cuerpo y proporcionar nutrientes esenciales; aunque pueda parecer repulsivo, la orina es una solución de emergencia para la hidratación, ya que en condiciones de supervivencia extrema el cuerpo puede llegar a consumir hasta un litro de agua al día.

Por otro lado, la protección contra el sol es fundamental para evitar la sudoración excesiva y la fatiga. Cubrirse con ropa ligera y sombreros puede ayudar a reducir la exposición al sol y evitar quemaduras en la piel.

Por último, otro punto clave es mantener tranquila la mente; es decir, contar con una actitud positiva y no perder la esperanza son esenciales para sobrevivir en situaciones extremas de naufragio, ya que el estrés y la ansiedad pueden tener un impacto negativo en el cuerpo y la mente.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.