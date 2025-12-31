VIDEO: Mujer encuentra a su esposo con su mejor amiga en un hotel

La usuaria de TikTok Jessica con J contó los detalles de la terrible traición cometida por Anita a otra de sus mejores amigas.

Una mujer descubrió que su esposo le era infiel con una de sus mejores amigas. Así lo reveló la usuaria de redes sociales «Jessica con J«, quien dio todos los detalles de esta dolorosa traición.

Jessica narró que ella formaba parte de un grupo de tres amigas inseparables, pero que todo cambió cuando una de ellas decidió traicionar a otra integrante del grupo. Indicó que, en el grupo, una era soltera y las otras dos estaban casadas.

Todo comenzó cuando la soltera, a quien identificó como “Anita”, les confesó que le gustaba un hombre. Ellas se emocionaron porque así podrían salir en parejas, ya que anteriormente no solían hacerlo con sus esposos porque la soltera se deprimía “¿quién iba a imaginarse que tenía un motivo?”, cuestionó Jessica.

“Tiene mujer, tiene dos hijas y a mí me gusta mucho. Lo peor del caso es que yo conozco a la esposa”, les confesó la amiga.

Jessica relató que inmediatamente le advirtió que no era buena idea meterse en esa relación: “No te metas en esos pedos, hay un chin… de hombres”. Sin embargo, su otra amiga la alentó diciéndole que, si le gustaba, siguiera adelante sin remordimientos.

“Yo siempre le dije: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas”, afirmó Jessica

La tiktoker relató que las amigas se veían hasta dos veces por semana. A la semana de darles la noticia, Anita confesó que seguía saliendo con él y que, incluso, el hombre le había dicho que no la quería para una relación seria.

Mientras tanto, la otra amiga le insistía en que, si él salía con ella, era porque no quería tanto a su mujer.

Jessica le advirtió que, si la esposa se daba cuenta, podría enfrentar consecuencias graves. Poco después, Anita mandó una foto al grupo donde se veía que estaba en un hotel; Jessica pidió que no le informara nada más, pero la otra amiga le aplaudía sus acciones.

Días después, la amiga casada les compartió que se había enojado con su esposo y que él se había ido de la casa por unas horas.

Jessica trató de tranquilizarla e incluso la invitó a su casa, pero la amiga no aceptó con la esperanza de que su marido regresara.

Más tarde, la amiga contactó a Jessica por privado, preocupada porque su pareja no aparecía; como tenía un rastreador en el celular, descubrió que estaba en un hotel.

“Estaba en el ‘5 letras’, ahí nos vemos”, recordó Jessica.

Al llegar al hotel, la amiga confrontó a Anita y hasta se llevó su ropa. Desde entonces, la relación entre las tres se rompió y no volvieron a tener contacto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.