VIDEO: Ráfaga de viento lanza por los aires a una adulta mayor en Nueva York

NEW YORK.- Las fuertes ráfagas de viento registradas el pasado lunes 29 de diciembre provocadas por una tormenta invernal provocaron que una adulta mayor saliera volando varios metros de distancia, como si fuera un papalote. El incidente ocurrido al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos, fue grabado por una cámara de seguridad y publicado a través de las redes sociales.

Las impactantes imágenes muestran a la mujer identificada como Diane Miller, una residente de Hamburgo, siendo arrastrada por los vientos que alcanzaron los 112 km/h cuando abrió la puerta de la casa de su hija.

El videoclip, de apenas 37 segundos, deja ver a Diane Miller abriendo la puerta mosquitera, justo en que una ráfaga de viento pasa en ese momento haciéndola caer por las escaleras y provocando que la adulta mayor se golpee contra los arbustos de una jardinera.

Fuertes vientos derriban árboles y hacen caer a personas

Pero Diane Miller no fue la única persona afectada por estas fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con las autoridades, Tyler Gall, un trabajador que instala sistemas de duchas con jacuzzi, también estuvo a punto de resultar herido cuando el viento provocó que un árbol se derrumbara sobre su camión de trabajo momentos después de que él saliera de South Buffalo.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología un poderoso sistema de tormentas azota gran parte de los Grandes Lagos y el Noreste, colocando a más de 40 millones de personas bajo diversas alertas climáticas invernales.

Las autoridades de la ciudad informaron que los vientos fueron lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y hacer caer a personas, según videos e informes.

Se informó que una ráfaga de viento registrada en el aeropuerto de Buffalo el lunes alcanzó los 279 km/h, casi rompiendo el récord de 132 km/h registrados el pasado 16 de febrero de 1967, informó la televisora estadounidense WIVB4.

Strong winds send woman flying off porch during winter storm https://t.co/gYA46AzJNu pic.twitter.com/tusP0owyg7 — New York Post (@nypost) December 31, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO