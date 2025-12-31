VIDEO: Revelan falla en show de Indiana Jones que dejó un herido en Disney World

ORLANDO, FLORIDA.- En redes sociales se difundieron varios videos de la peligrosa falla que se registró durante el espectáculo que realiza en el parque de atracciones Disney World en Florida del famoso personaje Indiana Jones en el que durante 30 minutos se recrean a través de acrobacias, efectos especiales y explosivos varias escenas de la película de 1981 “Los cazadores del arca perdida”.
Pero desafortunadamente durante una de las funciones, la escenografía falló provocando que una enorme roca de utilería, con un peso aproximado de casi 200 kilos, saliera del escenario y se direccionara hacia los espectadores.
🚨FULL VIDEO: Disney Employee Saves Audience Members From MASSIVE 400lb Boulder After Dangerous Set Malfunction ⚠️
Many are speculating that DEI may be responsible, after all of Disney’s recent pushes to hire based on race/protected status, rather than qualifications and… pic.twitter.com/1e0PGfjI8v
— Matt Wallace (@MattWallace888) December 31, 2025
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO