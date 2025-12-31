31 diciembre, 2025

VIDEO: Revelan falla en show de Indiana Jones que dejó un herido en Disney World

Una pesada roca de utilería rodó rápidamente por una cornisa rocosa para avanzar hacia el público hasta que afortunadamente una persona del staff corrió para pararse frente al objeto y detenerlo, quedando lesionado,

ORLANDO, FLORIDA.- En redes sociales se difundieron varios videos de la peligrosa falla que se registró durante el espectáculo que realiza en el parque de atracciones Disney World en Florida del famoso personaje Indiana Jones en el que durante 30 minutos se recrean a través de acrobacias, efectos especiales y explosivos varias escenas de la película de 1981 “Los cazadores del arca perdida”.

Pero desafortunadamente durante una de las funciones, la escenografía falló provocando que una enorme roca de utilería, con un peso aproximado de casi 200 kilos, saliera del escenario y se direccionara hacia los espectadores.

 

