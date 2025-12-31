Vuelca tráiler cargado con alimento para mascotas

Se trató de un tractocamión marca Kenworth, acoplado a un semirremolque, el cual quedó fuera de la cinta asfáltica tras la volcadura

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un tractocamión que transportaba alimento para perros y gatos volcó la mañana de este día en el kilómetro 33 de la carretera Ocampo–Tula, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de Tránsito Estatal acudieron al sitio y confirmaron que se trató de un tractocamión marca Kenworth, acoplado a un semirremolque, el cual quedó fuera de la cinta asfáltica tras la volcadura.

En el lugar se encontraba el operador de la unidad, quien señaló no presentar lesiones y manifestó no requerir atención médica.

Al punto también arribó personal de Protección Civil del municipio de Ocampo, a bordo de una ambulancia estatal, así como trabajadores de Grúas Villanueva, quienes realizaron las maniobras necesarias para el retiro de la pesada unidad.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las acciones correspondientes para restablecer la circulación en la zona.

POR. JUAN MARTÍN ESPERANZA

EXPRESO LA RAZÓN

FOTO Juan Martín Esperanza

